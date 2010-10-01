Авто
Автоновости дняBMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения. Сменив индекс на G22, «четверка» основательно породнилась с «трешкой», электрифицировалась и стала первой моделью BMW с такой большой и экспрессивной решеткой радиатора.
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Новая «четвёрка» BMW представлена официально: гигантские ноздри и российские цены
Журнал Авто.рувчера в 13:31
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