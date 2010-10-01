Авто

Автоновости дняАвтоновости дняBMW официально представил новое купе BMW 4-Series

Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения. Сменив индекс на G22, «четверка» основательно породнилась с «трешкой», электрифицировалась и стала первой моделью BMW с такой большой и экспрессивной решеткой радиатора.
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Представлен новый BMW 4 серии Coupe: он очень странный

Вести.Ru03:17

Новое купе BMW четвертой серии полностью рассекречено

Авторевювчера в 20:19

BMW представила купе 4-Series нового поколения

AutoNewsвчера в 13:02

BMW официально представил новое купе BMW 4-Series

Автоновости днявчера в 13:48

Компания BMW официально показала новую 4-ю серию

CarsWeek.ruвчера в 13:45

Новая «четвёрка» BMW представлена официально: гигантские ноздри и российские цены

Журнал Авто.рувчера в 13:31

Новый BMW 4 Series: пенсия Хофмайстера и ноздри раздора

Колёса.ruвчера в 14:09
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Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества

Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
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Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
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Супруга Кобзона рассказала о состоянии Моргуновой после смерти сына

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Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

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iReactor вчера в 09:06
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«Датская IKEA» открыла первый магазин в России

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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему отказывалась от съемок в «Бригаде»

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Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
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Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

REGNUM 07:09
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Транспорт

Рухнувший под Мурманском железнодорожный мост восстановят к октябрю

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Шоу-бизнес

Актер сериала «Ольга» Сергей Романович признался, что стал отцом

Как оказалось, первенец Сергея Романовича родился два месяца назад. Сегодня артист рассказал о буднях молодого отца.
StarHit.ru 07:00
Здоровье

В России сравнили смертность от коронавируса и обычного гриппа

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа.
Lenta.ru 07:05
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Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
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Здоровье

Коронавирус. В Саратовской области скончался еще один заболевший

Напомним, что с начала эпидемии в Саратовской области он covid-19 умерли 35 пациентов.
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Коронавирус успешно размножился в клетках сердца

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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

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Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф

ТАСС вчера в 04:00
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В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Общество

СМИ сообщили об обысках ФСБ в офисах Российской венчурной компании

Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции провели обыски в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы Александра Повалко.
Газета.Ru 06:57
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В Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса

В регионе снова побит рекорд по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки.
Business Class (Пермь) 03:54
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
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Шоу-бизнес

Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей

Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 01 июня в 12:07
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Шоу-бизнес

Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Территория новостей вчера в 07:48
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Шоу-бизнес

81-летний африканский король отпраздновал 22-летие своей жены

SM News вчера в 22:21
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Космос

Чем так уникальны скафандры астронавтов с Crew Dragon

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX стартовал в субботу к Международной космической станции в 15:22 по времени Восточного побережья США.
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В Москве опубликовали график отключения горячей воды

Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
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Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля, сообщается на сайте Кремля.
РИАМО 01 июня в 12:00
Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю

Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
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Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
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