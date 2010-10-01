Авто
Тарантас НьюсBMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Немецкий автопроизводитель представил купе BMW 4 Series нового поколения (G22). Презентация прошла в онлайн режиме. Автомобиль стал самобытнее и спортивнее, чем когда-либо, но сохранил верность традициям.
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Новая «четвёрка» BMW представлена официально: гигантские ноздри и российские цены
Журнал Авто.рувчера в 13:31
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Происшествия
В Шуе начальник отдела полиции попал под уголовное дело
«Следственным отделом по г. Шуя следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника МО МВД России «Шуйский» о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:29
Происшествия
Экспертиза установила причину смерти Джорджа Флойда
В Миннеаполисе завершилась судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели Джорджа Флойда в результате инцидента с участием офицера полиции.
Вечерняя Москва 01 июня в 18:23
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Общество
В НИИ Минобороны испытали вакцину от коронавируса
Доклинические исследования вакцины от коронавируса уже завершены, сообщил он. Препарат успешно испытали на обезьянах и хомяках.
НИА-Красноярск вчера в 22:00
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля
Президент России Владимир Путин назначил общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию на 1 июля.
ИрСити 01 июня в 20:42
Общество
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Экономика
Убыток «Лукойла» по МСФО достиг в I квартале 46 млрд рублей
Капитальные затраты составили 130 млрд руб. (на 4,2% ниже показателя в IV квартале 2019 г. и на 33,7% выше показателя в I квартале 2019 г.). Увеличение капитальных затрат вызвано, в том числе, ростом объемов эксплуатационного бурения и прочих работ на месторождениях в России, выполнением второй очереди проекта "Западная Курна-2" в Ираке.
Вести.Ru 08:22
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
В Томской области биологи обнаружили редкий вид хантавирусов
РИА Новости 05:24
Здоровье
Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных
Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
Российская газета 08:25
Происшествия
В администрации Оренбурга прошли обыски
Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
Происшествия
Студент из Вольска на самоизоляции зарезал мать в Петербурге
Вольск.ру вчера в 11:15
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ вчера в 18:57
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю
Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru вчера в 06:39
Баскетбол
Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА
Сербский центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры о подписании контракта с ЦСКА.
Спорт-Экспресс вчера в 08:51
Политика
Путин предложил «скорректировать подходы» к выпуску СИЗ
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.
REGNUM 07:30
Здоровье
Израильский врач считает бессмысленным ношение масок на улице
Профессор израильской клиники Хадасса Эйн Керем Давид Лурье объяснил, что носить защитные маски на улице — бессмысленно.
Gazeta.SPb 04:49
Армия и оружие
Над Вашингтоном по приказу Трампа пролетела военная авиация
Напомним, массовые беспорядки начались в США после того, как полицейский 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, на глазах у прохожих удушил афроамериканца Джорджа Флойда.
RuNews24.ru 05:59
Политика
Президент Казахстана оценил возможность «крымского сценария» в его стране
Журналисты «Комсомольской правды» попросили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева оценить «прогнозы» некоторых экспертов о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в его стране.
Комсомольская правда вчера в 19:07
Политика
Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28