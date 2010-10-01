Авто

Тарантас НьюсТарантас НьюсBMW официально представил новое купе BMW 4-Series

Немецкий автопроизводитель представил купе BMW 4 Series нового поколения (G22). Презентация прошла в онлайн режиме. Автомобиль стал самобытнее и спортивнее, чем когда-либо, но сохранил верность традициям.
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Новые BMW M4 и 4 Series Cabrio показали на рендерах

CarsWeek.ru08:08

Представлен новый BMW 4 серии Coupe: он очень странный

Вести.Ru03:17

Новое купе BMW четвертой серии полностью рассекречено

Авторевювчера в 20:19

Новый BMW 4 Series: пенсия Хофмайстера и ноздри раздора

Колёса.ruвчера в 14:09

BMW официально представила новое купе BMW 4-Series

Автоновости днявчера в 13:48

Новая «четвёрка» BMW представлена официально: гигантские ноздри и российские цены

Журнал Авто.рувчера в 13:31

BMW представила купе 4-Series нового поколения

AutoNewsвчера в 13:02
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Происшествия

В Шуе начальник отдела полиции попал под уголовное дело

«Следственным отделом по г. Шуя следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника МО МВД России «Шуйский» о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:29
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Происшествия

Экспертиза установила причину смерти Джорджа Флойда

В Миннеаполисе завершилась судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели Джорджа Флойда в результате инцидента с участием офицера полиции.
Вечерняя Москва 01 июня в 18:23
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Происшествия

В «Российской венчурной компании» прошли обыски

Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru 02:32
1,8K
Общество

Амурских ветеранов попросили вернуть выплаты к Дню Победы

URA.Ru 03:03
48
Происшествия

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru 01:19
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Общество

В НИИ Минобороны испытали вакцину от коронавируса

Доклинические исследования вакцины от коронавируса уже завершены, сообщил он. Препарат успешно испытали на обезьянах и хомяках.
НИА-Красноярск вчера в 22:00
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК 03:28
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Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
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Политика

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля

Президент России Владимир Путин назначил общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию на 1 июля.
ИрСити 01 июня в 20:42
Общество

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
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Экономика

Убыток «Лукойла» по МСФО достиг в I квартале 46 млрд рублей

Капитальные затраты составили 130 млрд руб. (на 4,2% ниже показателя в IV квартале 2019 г. и на 33,7% выше показателя в I квартале 2019 г.). Увеличение капитальных затрат вызвано, в том числе, ростом объемов эксплуатационного бурения и прочих работ на месторождениях в России, выполнением второй очереди проекта "Западная Курна-2" в Ираке.
Вести.Ru 08:22
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
526
Общество

В Томской области биологи обнаружили редкий вид хантавирусов

РИА Новости 05:24
1
Здоровье

Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных

Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак.
Lenta.ru 07:15
40
Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
Российская газета 08:25
128
Происшествия

В администрации Оренбурга прошли обыски

Следователи провели обыски в администрации Оренбурга.
Коммерсантъ 07:08
1
Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
11
Происшествия

Студент из Вольска на самоизоляции зарезал мать в Петербурге

Вольск.ру вчера в 11:15
17
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ вчера в 18:57
76
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,9K
Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю

Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru вчера в 06:39
23
Баскетбол

Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА

Сербский центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры о подписании контракта с ЦСКА.
Спорт-Экспресс вчера в 08:51
Политика

Путин предложил «скорректировать подходы» к выпуску СИЗ

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке лёгкой промышленности.
REGNUM 07:30
Здоровье

Израильский врач считает бессмысленным ношение масок на улице

Профессор израильской клиники Хадасса Эйн Керем Давид Лурье объяснил, что носить защитные маски на улице — бессмысленно.
Gazeta.SPb 04:49
87
Армия и оружие

Над Вашингтоном по приказу Трампа пролетела военная авиация

Напомним, массовые беспорядки начались в США после того, как полицейский 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, на глазах у прохожих удушил афроамериканца Джорджа Флойда.
RuNews24.ru 05:59
9
Политика

Президент Казахстана оценил возможность «крымского сценария» в его стране

Журналисты «Комсомольской правды» попросили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева оценить «прогнозы» некоторых экспертов о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в его стране.
Комсомольская правда вчера в 19:07
1
Политика

Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
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