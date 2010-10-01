Авто
Автоновости дняBMW официально представила новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения. Сменив индекс на G22, «четверка» основательно породнилась с «трешкой», электрифицировалась и стала первой моделью BMW с такой большой и экспрессивной решеткой радиатора.
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Новая «четвёрка» BMW представлена официально: гигантские ноздри и российские цены
Журнал Авто.рувчера в 13:31
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Политика
Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок
Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
Общество
В Петербурге объяснили подскочившее число умерших от коронавируса
В Санкт-Петербурге специалисты рассказали о росте смертности от новой коронавирусной инфекции.
Санкт-Петербургские ведомости 09:56
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
Спорт
В Альметьевске скончался борец Ильяс Галимов
Альметьевск РТВ 09:48
Здоровье
От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев
Не стало известного военного эпидемиолога, терапевта, бывшего главного врача экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураза Асламбековича Тедтоева.
Московский Комсомолец 06:01
Экономика
Росавиация одобрила выплату субсидий 18 авиакомпаниям
Росавиация с 14 мая одобрила выплату субсидий 18 российским авиакомпаниям на сумму 9,454 миллиарда рублей, проверяет поданную документацию ещё 13 перевозчиков, объем предполагаемых субсидий им - 238,2 миллиона рублей, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:39
Наука
Внутри раковых клеток были обнаружены бактерии
Evo-rus.com 05:54
Авто
Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России
С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать.
SpeedMe вчера в 08:34
Общество
Маски в московском метро резко подешевели
Со среды, 3 июня, стоимость защитных масок во всех кассах и торговых павильонах московского метро составит 20 рублей.
Мослента 06:49
Игры
В России началась распродажа консолей PlayStation и аксессуаров к ним
3 июня в России началась официальная акция PlayStation под названием «Время играть».
CyberSport.ru 06:56
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Политика
На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
Здоровье
Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых
Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.
Российская газета 09:11
Энергетика
Доллар и евро укрепились к рублю на фоне разногласий по встрече ОПЕК+
Курс евро растет на 0,26% — до ₽76,9. Курс рубля резко упал к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок.
РБК 07:12
Кино
Харви Вайнштейн угрожал разрушить карьеру сотрудника Ghibli за отказ урезать «Принцессу Мононоке»
В мемуарах «В одном доме с бесконечным человеком» бывший сотрудник международного подразделения студии Ghibli Стив Элперт рассказал о столкновении с Харви Вайнштейном.
КиноПоиск 08:10
Происшествия
Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
RT на русском 06:54
Происшествия
Власти Оренбургской области забрали из семьи четверых детей. ФАН-ТВ
У многодетной семьи из поселка Тюльпанный в Домбаровском районе Оренбургской области 25 мая забрали четверых из пяти детей.
ФАН 06:18
Авто
Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
Новые автомобили 01 июня в 11:14
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Экономика
Путин озвучил меры финансовой поддержки легкой промышленности
Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 млрд руб. в год.
Вести.Ru 09:05
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце в платье с декольте сделала селфи с другим мужчиной
31-летняя Агата Муцениеце продолжает тревожить и без того воспалённый мозг Павла Прилучного пикантными фотографиями в компании другого мужчины.
Paparazzi.ru вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29