Авто

Автоновости дняАвтоновости дняBMW официально представила новое купе BMW 4-Series

Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения. Сменив индекс на G22, «четверка» основательно породнилась с «трешкой», электрифицировалась и стала первой моделью BMW с такой большой и экспрессивной решеткой радиатора.
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Новый BMW 4 Series: пенсия Хофмайстера и ноздри раздора

Колёса.ruвчера в 14:09

Представлен новый BMW 4 серии Coupe: он очень странный

Вести.Ru03:17

Новое купе BMW четвертой серии полностью рассекречено

Авторевювчера в 20:19

Новые BMW M4 и 4 Series Cabrio показали на рендерах

CarsWeek.ru08:08

BMW официально представила новое купе BMW 4-Series

Автоновости днявчера в 13:48

Новая «четвёрка» BMW представлена официально: гигантские ноздри и российские цены

Журнал Авто.рувчера в 13:31

BMW представила купе 4-Series нового поколения

AutoNewsвчера в 13:02
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Коммерсантъ 09:26
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Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
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Политика

Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок

Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
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Общество

В Петербурге объяснили подскочившее число умерших от коронавируса

В Санкт-Петербурге специалисты рассказали о росте смертности от новой коронавирусной инфекции.
Санкт-Петербургские ведомости 09:56
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
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Общество

Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить

Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
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Спорт

В Альметьевске скончался борец Ильяс Галимов

Альметьевск РТВ 09:48
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Здоровье

От коронавируса умер уникальный врач Таймураз Тедтоев

Не стало известного военного эпидемиолога, терапевта, бывшего главного врача экспериментальной московской взросло-детской поликлиники № 219 Таймураза Асламбековича Тедтоева.
Московский Комсомолец 06:01
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Экономика

Росавиация одобрила выплату субсидий 18 авиакомпаниям

Росавиация с 14 мая одобрила выплату субсидий 18 российским авиакомпаниям на сумму 9,454 миллиарда рублей, проверяет поданную документацию ещё 13 перевозчиков, объем предполагаемых субсидий им - 238,2 миллиона рублей, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:39
Общество

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

Интерфакс 06:11
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Наука

Внутри раковых клеток были обнаружены бактерии

Evo-rus.com 05:54
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Авто

Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России

С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать.
SpeedMe вчера в 08:34
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Общество

Маски в московском метро резко подешевели

Со среды, 3 июня, стоимость защитных масок во всех кассах и торговых павильонах московского метро составит 20 рублей.
Мослента 06:49
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Игры

В России началась распродажа консолей PlayStation и аксессуаров к ним

3 июня в России началась официальная акция PlayStation под названием «Время играть».
CyberSport.ru 06:56
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Политика

На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
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Здоровье

Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых

Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.
Российская газета 09:11
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Энергетика

Доллар и евро укрепились к рублю на фоне разногласий по встрече ОПЕК+

Курс евро растет на 0,26% — до ₽76,9. Курс рубля резко упал к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок.
РБК 07:12
Кино

Харви Вайнштейн угрожал разрушить карьеру сотрудника Ghibli за отказ урезать «Принцессу Мононоке»

В мемуарах «В одном доме с бесконечным человеком» бывший сотрудник международного подразделения студии Ghibli Стив Элперт рассказал о столкновении с Харви Вайнштейном.
КиноПоиск 08:10
Технологии

«ВКонтакте» запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте

ТАСС 06:02
Происшествия

Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
RT на русском 06:54
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Происшествия

Власти Оренбургской области забрали из семьи четверых детей. ФАН-ТВ

У многодетной семьи из поселка Тюльпанный в Домбаровском районе Оренбургской области 25 мая забрали четверых из пяти детей.
ФАН 06:18
Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
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Экономика

Путин озвучил меры финансовой поддержки легкой промышленности

Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 млрд руб. в год.
Вести.Ru 09:05
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце в платье с декольте сделала селфи с другим мужчиной

31-летняя Агата Муцениеце продолжает тревожить и без того воспалённый мозг Павла Прилучного пикантными фотографиями в компании другого мужчины.
Paparazzi.ru вчера в 06:21
Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Серия компактных престижных автомобилей BMW, выпуск которых начался в июле 2013 года. Серия представляет собой отделившиеся от BMW 3 серии кузова купе и кабриолет. Помимо обычных автомобилей, с 2014 года выпускается также спортивная версия BMW M4. Предшественником нынешнего поколения является BMW E92/E93, относившийся к BMW 3 серии.
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