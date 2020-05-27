Авто
Автоновости дняBMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT
Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT. Внешность и салон «шестерки» класса Gran Turismo переработаны в том же ключе: салон стал современнее, а кузов обрел более свежий дизайн и гранёные формы.
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Здоровье
Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и оборудованием
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил президента Владимира Путина помочь региону с медицинскими кадрами и оборудованием.
Интерфакс 06:04
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов
Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными.
АБН вчера в 02:15
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Политика
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
День проведения парады Победы с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:23
Киберспорт
Shantae и Destroy All Humans стали хедлайнерами Xbox Live Gold в июне
Игромания.ру вчера в 11:18
Политика
Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
Технологии
Абоненты Yota смогут сами дать название сети
Абоненты смогут самостоятельно выбрать имя мобильного оператора, и на месте слова Yota на экран смартфона будет выводиться это имя.
Ведомости 04:10
Общество
Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ: 3 июля — география, литература, информатика 6 и 7 июля — русский язык 10 июля — профильная математика 13 июля — история, физика 16 июля — обществознание, химия 20 июля — биология, иностранный язык (письменный) 22 и 23 июля — иностранный язык (устная часть) Помимо этого, изменится и регламент проведения выпускных экзаменов.
Kazanfirst.ru 25 мая в 13:53
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Футбол
Еще один футболист «Рубина» заразился коронавирусом
Коммерсантъ Казань 05:01
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Общество
Москвичей в субботу ждет июльская жара и гроза
По словам главного специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, с завтрашнего дня воздух начнет прогреваться до 20 градусов тепла и выше, а к субботе температура может достигнуть июльских значений - плюс 24-25 градусов днем и 13 градусов ночью.
Российская газета 06:26
Общество
Попова рассказала, сколько продлится масочный режим
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайшие один-два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.
Москва 24 25 мая в 10:48
Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Армия и оружие
В Ливии назвали странными заявления из США о «российских самолётах»
Ранее Африканское командование Вооруженных сил США сделало заявление о том, что в Ливию переброшены российские боевые самолеты с лётчиками-наёмниками, которые будут «бомбить ливийцев» и выступят на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.
REGNUM вчера в 21:43
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Кино
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»
Piter.tv вчера в 03:44
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Гаджеты
Xiaomi представила дешевые 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Смартфоны Redmi 10X и 10X Pro, оснащенные новейшим процессором с 5G, презентовала китайская компания Xiaomi.
Экономика сегодня вчера в 07:52