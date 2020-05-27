Авто

Автоновости дняАвтоновости дняBMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT

Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT. Внешность и салон «шестерки» класса Gran Turismo переработаны в том же ключе: салон стал современнее, а кузов обрел более свежий дизайн и гранёные формы.
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Большой лифтбек BMW пережил рестайлинг. Он появится в России

Журнал Авто.ру04:47

Стали известны российские цены на новый седан BMW 5-Series

CarsWeek.ru05:21

Обновленный BMW 5-й серии: известна стартовая цена

За рулем03:30

BMW улучшила хэтчбек 6 серии GT

Motor04:16

Объявлены цены на новый BMW 6 серии GT

Автостат03:20

BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT

Автоновости дня02:04

Обновленный седан BMW 5-й Серии оценили в России 3 470 000 рублей

За рулем Кубаньвчера в 20:10
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 07:39, Ашберн
Здоровье

Псковский губернатор попросил Путина помочь с врачами и оборудованием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил президента Владимира Путина помочь региону с медицинскими кадрами и оборудованием.
Интерфакс 06:04
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Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Общество

Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов

Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными.
АБН вчера в 02:15
1,5K
Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Политика

В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы

День проведения парады Победы с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:23
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Киберспорт

Shantae и Destroy All Humans стали хедлайнерами Xbox Live Gold в июне

Игромания.ру вчера в 11:18
Политика

Шредер назвал «карликом» посла Украины в ответ на критику его слов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил на критику украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, назвав его в своей речи карликом.
Газета.Ru 07:30
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Технологии

Абоненты Yota смогут сами дать название сети

Абоненты смогут самостоятельно выбрать имя мобильного оператора, и на месте слова Yota на экран смартфона будет выводиться это имя.
Ведомости 04:10
Общество

Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ: 3 июля — география, литература, информатика 6 и 7 июля — русский язык 10 июля — профильная математика 13 июля — история, физика 16 июля — обществознание, химия 20 июля — биология, иностранный язык (письменный) 22 и 23 июля — иностранный язык (устная часть) Помимо этого, изменится и регламент проведения выпускных экзаменов.
Kazanfirst.ru 25 мая в 13:53
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
22
Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
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Футбол

Еще один футболист «Рубина» заразился коронавирусом

Коммерсантъ Казань 05:01
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Происшествия

В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
34
Общество

Москвичей в субботу ждет июльская жара и гроза

По словам главного специалиста метеобюро Татьяны Поздняковой, с завтрашнего дня воздух начнет прогреваться до 20 градусов тепла и выше, а к субботе температура может достигнуть июльских значений - плюс 24-25 градусов днем и 13 градусов ночью.
Российская газета 06:26
Общество

Попова рассказала, сколько продлится масочный режим

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайшие один-два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.
Москва 24 25 мая в 10:48
3,6K
Здоровье

Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
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Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
5
Армия и оружие

В Ливии назвали странными заявления из США о «российских самолётах»

Ранее Африканское командование Вооруженных сил США сделало заявление о том, что в Ливию переброшены российские боевые самолеты с лётчиками-наёмниками, которые будут «бомбить ливийцев» и выступят на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.
REGNUM вчера в 21:43
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
1,4K
Шоу-бизнес

Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
6
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Кино

Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»

Piter.tv вчера в 03:44
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Гаджеты

Xiaomi представила дешевые 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Смартфоны Redmi 10X и 10X Pro, оснащенные новейшим процессором с 5G, презентовала китайская компания Xiaomi.
Экономика сегодня вчера в 07:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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