Авто
Автоновости дняBMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT
Вслед за седаном BMW 5-Series, о котором «Автоновости дня» уже рассказали, обновился и лифтбек BMW 6-Series GT. Внешность и салон «шестерки» класса Gran Turismo переработаны в том же ключе: салон стал современнее, а кузов обрел более свежий дизайн и гранёные формы.
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
На Донбассе ликвидирован каратель из бригады «Рыцарей зимнего похода»
Накануне вечером на Донбассе был ликвидирован очередной украинский каратель.
Rusvesna.su 07:21
Политика
В Польше возмутились тем, что страна может оказаться крупным донором фонда ЕС по борьбе с пандемией
В Европе активно обсуждается франко-немецкая инициатива, в рамках которой предлагается создать единый фонд ЕС по борьбе с пандемией и преодолению кризиса, с неё связанного.
Военное обозрение вчера в 11:25
Общество
К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей
Вести.Ru вчера в 13:56
Политика
Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России
Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:17
Культура
Михаил Ефремов назвал артистов дармоедами
Ефремов согласен, что кризис действительно непосредственно повлиял на эти сферы, причём так сильно, что многие артисты и впрямь оказались в бедственном положении.
Bimru.ru 09:05
Футбол
Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах
Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Газета.Ru 10:36
Общество
Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания
Медицинский катетер разглядели журналисты на руке главы Чечни Рамзана Кадырова во время совещания после неофициальных сообщений о госпитализации.
Национальная служба новостей 10:17
Космос
Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео
Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей.
Российская газета 11:33
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире
Компания Omdia опубликовала рейтинг, в котором рассказала о самых продаваемых смартфонах с начала года.
Газета DAILY 06:12
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
Политика
В Кремле отреагировали на иск экс-главы Чувашии к Путину
Иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину из-за несогласия с увольнением не является для Кремля главным вопросом в настоящее время.
Новый День 08:33
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии
Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
Авто
Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты
Дни24 25 мая в 03:08
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Общество
Bloomberg: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт в начале июня
Компания Sony проведёт презентацию проектов для игровой консоли PlayStation 5 (PS5) в начале июня.
News.ru 11:03
Космос
Угадай картинку: что видят люди на фотографиях с Марса
Sputnik Абхазия вчера в 07:43
Футбол
Сегодня «РБ Лейпциг» примет «Герту»
В среду, 27 мая, «РБ Лейпциг» на домашнем стадионе проведёт встречу против берлинской «Герты».
ГЛАС.RU 01:54
Здоровье
О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге
Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
Общество
Второй этап снятия ограничений в регионе может начаться с 1 июня
В Калужской области следующий этап снятия карантинных ограничений может начаться с 1 июня.
ГТРК Калуга 10:42
Общество
Реке Херота в Сочи вернули историческое название
Газета.Ru 09:59
Политика
Киев решил «уволить» нынешние администрации республик Донбасса
Киев, 27 мая 2020, 19:09 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «оккупационным администрациям» нет места в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.
REGNUM 12:09
Здоровье
На воронежских «Минудобрениях» коронавирус выявлен у 17 работников
С 14 по 26 мая на расположенном в Россошанском районе Воронежской области одном и из крупнейших предприятий региона АО «Минудобрения» выявлены 17 случаев коронавируса.
Коммерсантъ Воронеж 11:55
Спорт
Capcom анонсировала финальный сезон Street Fighter V
CyberSport.ru 12:05
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком сборной России U20
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рязани» и сборной России U20 Михаил Сентюрин входит в сферу интересов ЦСКА.
Чемпионат 06:55