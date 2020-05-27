Авто

АвтоВзглядАвтоВзглядBMW официально представила обновленную «пятерку»

Баварцы уже давно подогревают интерес к премьере обновленного седана 5-й серии. И сегодня автомобиль представили официально. Кроме внешних изменений, у модели появились новации в оснащении и моторной гамме.
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Стала известна стоимость обновленного BMW 6 Серии GT в России

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BMW улучшила хэтчбек 6 серии GT

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Хэтчбек BMW GT шестой серии превратился в «мягкий гибрид»

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Обновленный BMW 5-й серии: известна стартовая цена

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BMW официально представила обновленную BMW 6-Series GT

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Стали известны российские цены на новый седан BMW 5-Series

CarsWeek.ru05:21
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
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Происшествия

СК ужесточил статью по делу об осквернении Вечного огня в Кронштадте

Следователи ужесточили статью по уголовному делу, возбуждённому из-за осквернения памятника «Вечный огонь над братской могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
RT на русском 10:28
Политика

Путин обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё.
RT на русском 09:33
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Технологии

Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая

Как сообщает агентство "Версия", грядущее обновление операционной системы Windows 10 может выйти уже завтра, 28 мая.
Деловое.ТВ 07:52
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Здоровье

Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News 07:34
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Общество

В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Шоу-бизнес

Возлюбленная Жигунова отреагировала на сравнения с Заворотнюк

Новая возлюбленная актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит ответила на сравнения с известной артисткой Анастасией Заворотнюк.
ФАН 04:20
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Происшествия

Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Происшествия

В Екатеринбурге экс-депутата судят по делу о хищении 2,5 млрд

URA.Ru 04:02
Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
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Футбол

Леонид Федун назвал убытки от проведения матчей без зрителей

Федун в свою очередь рассказал, что клубы понесут огромные убытки в связи с отсутствием зрителей.
Bookmaker-ratings.ru 09:57
Происшествия

Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела

По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
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Общество

С момента закрытия границ Финляндии остались неосуществлёнными 13 млн поездок

С момента закрытия границ (19 мая) зафиксировано на 13 млн пересечений границы меньше, чем обычно за аналогичный период.
Фонтанка.Ру 10:32
Общество

Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
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Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
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Общество

Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Общество

Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета

Сервис для путешественников Biletix сообщил о том, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.
Pravda.Ru 07:33
Общество

В Испании почтили память жертв коронавируса минутой молчания

Десятидневный траур начался в среду в Испании, в стране прошла минута молчания в память о более чем 27 тысячах жертв пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:01
Общество

Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
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Происшествия

В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек

Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек.
ТАСС 09:51
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