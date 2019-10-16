Политика
ДождьBNS: Литва и Россия обменяются осужденными за шпионаж
Российские и литовские власти договорились провести обмен осужденными за шпионаж. В частности, Москве передадут агента ФСБ Николая Филипченко, который получил в Литве два года тюрьмы. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на источники.
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В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
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