Политика

ДождьДождьBNS: Литва и Россия обменяются осужденными за шпионаж

Российские и литовские власти договорились провести обмен осужденными за шпионаж. В частности, Москве передадут агента ФСБ Николая Филипченко, который получил в Литве два года тюрьмы. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на источники.
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СМИ: Россия и Литва договорились об обмене осужденными за шпионаж

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СМИ: Литва и Россия обменяются осужденными за шпионаж лицами

ТАСС08:48
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