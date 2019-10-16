Российские и литовские власти договорились провести обмен осужденными за шпионаж. В частности, Москве передадут агента ФСБ Николая Филипченко, который получил в Литве два года тюрьмы. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на источники.

BNS: Литва и Россия обменяются осужденными за шпионаж

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