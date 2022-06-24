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BNetzA: ФРГ сможет прожить без российского газа 2,5 месяца

Германия сумела бы продержаться без российского газа при 100%-ной заполненности газохранилищ 2,5 месяца средней зимы.
Экономика сегодня
Глава газового регулятора подчеркнул напряженность с поставками голубого топлива в Германию, однако заявил, что пока ситуация стабильна.
Профиль
Шаг правительства ФРГ является реакцией на ситуацию с поставками российского газа по "Северному потоку", которые сократились до 40%.
ТАСС
23 июня министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о нехватке газа в стране на фоне сокращения поставок из России.
Lenta.ru

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В Германии раскрыли, сколько страна продержится без российского газа
Общественная служба новостей02:42
BNetzA: Германия способна продержаться без российского газа меньше трех месяцев зимы
Lenta.ru20:47
ФРГ сможет прожить без газа из России 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%
ТАСС18:09
Германии не хватит газа на зиму без поставок из России
Профиль19:03
В Германии заявили, что страна проживет без российского газа 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%
РЕН ТВ18:55
В Германии считают, что страна проживет без российского газа 2,5 месяца
Газета.Ru18:31
Германия сможет прожить без российского газа 2,5 месяца при заполненности хранилищ на 100%
Life.ru20:08

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