Песков назвал мнением позицию Татарстана о переименовании должности президента республики

Кремль с уважением относится к позиции Государственного Совета Республики Татарстан по поводу переименования должности президента региона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что желание сохранить в стране двух президентов, это лишь одно из мнений.