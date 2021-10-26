Украина работает над ракетной программой и ее ракеты смогут доставать до Москвы, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Кремль с уважением относится к позиции Государственного Совета Республики Татарстан по поводу переименования должности президента региона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что желание сохранить в стране двух президентов, это лишь одно из мнений.