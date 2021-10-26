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БПК «Вице-адмирал Кулаков» спас панамское судно от пиратов в Гвинейском заливе

Пираты Гвинейского залива попытались захватить панамский контейнеровоз.
Газета.Ru
Сразу же после получения сигнала с российского судна вылетел на помощь вертолет Ка-27ПС с морской пехоты.
Комсомольская правда
Вертолет облетел судно, после чего на борт высадилась группа антитеррора, которая освободила экипаж.
ТК Звезда
За последний год пираты как минимум трижды захватывали суда в Гвинейском заливе.
Эхо Москвы

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