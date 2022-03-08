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BP, как и Shell, отказалась от покупки нефти и газа из России

Британская компания British Petroleum (BP), как и британско-нидерландская Shell несколькими часами ранее, сообщила, что больше не будут заключать новые контракты на покупку российской нефти и газа.
Коммерсантъ
"Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям", - приводит агентство слова собеседника.
ТАСС
8 марта от российской нефти и участия в проектах в России отказалась британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell.
РБК
Shell намерена закрыть в России автозаправочные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов.
DP.RU

Подробнее о событии

BP не будет заключать новых сделок на покупку нефти и газа из России
ТАСС11:09
BP, как и Shell, отказалась от покупки нефти и газа из России
Коммерсантъ08:18
BP вслед за Shell откажется от российских нефти и газа
РБК07:13
Bloomberg: британская BP прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа из России
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Bloomberg: британская ВР не будет заключать контракты на покупку нефти и газа в России
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Bloomberg: британская BP больше не будет заключать сделки на покупку нефти и газа из РФ
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