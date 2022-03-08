КоммерсантъBP, как и Shell, отказалась от покупки нефти и газа из РоссииБританская компания British Petroleum (BP), как и британско-нидерландская Shell несколькими часами ранее, сообщила, что больше не будут заключать новые контракты на покупку российской нефти и газа.Коммерсантъ"Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям", - приводит агентство слова собеседника.ТАСС8 марта от российской нефти и участия в проектах в России отказалась британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell.РБКShell намерена закрыть в России автозаправочные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов.DP.RUЧитать далееСвернутьФорпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападТК ЗвездаИзвестияLife.ruТелеканал 360°РБКНовые ИзвестияРосбалтВечерняя МоскваRT на русскомFaktologiaГазета.RuФАНПрофильКомсомольская правдаНТВDP.RUИА Красная ВеснаПодробнее о событииBP не будет заключать новых сделок на покупку нефти и газа из РоссииТАСС11:09BP, как и Shell, отказалась от покупки нефти и газа из РоссииКоммерсантъ08:18BP вслед за Shell откажется от российских нефти и газаРБК07:13Bloomberg: британская BP прекратит заключать сделки на покупку нефти и газа из РоссииРИА Новости07:37Bloomberg: британская ВР не будет заключать контракты на покупку нефти и газа в РоссииRT на русском07:08Bloomberg: британская BP больше не будет заключать сделки на покупку нефти и газа из РФГазета.Ru06:46Bloomberg: британская компания BP прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из РФИзвестия06:43Показать ещёОценить928Поделиться