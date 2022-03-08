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BP, как и Shell, отказалась от покупки нефти и газа из России

Британская компания British Petroleum (BP), как и британско-нидерландская Shell несколькими часами ранее, сообщила, что больше не будут заключать новые контракты на покупку российской нефти и газа.
Коммерсантъ
"Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям", - приводит агентство слова собеседника.
ТАСС
В частности, BP объявила о продаже своей доли в «Роснефти».
Коммерсантъ
В компании заявили, что прекратят закупки сырой нефти немедленно, а от нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ будут отказываться поэтапно.
РБК

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