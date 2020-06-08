Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаBP объявила о сокращении 10 тыс. сотрудников

Сокращение 10 тысяч сотрудников британской нефтедобывающей компании BP по всему миру вызвано последствиями пандемии коронавируса, заявил исполнительный директор корпорации Бернард Луни 8 июня, сообщает Reuters.
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