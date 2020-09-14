Энергетика
ТАССBP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть
Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
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Происшествия
Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу
Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс 08:00
Недвижимость
Сбербанк сообщил о росте цен на новостройки из-за льготной ипотеки
Цены на новостройки в среднем по России в июле – августе выросли на 6,2% благодаря действию правительственной программы льготной ипотеки, говорится в отчете Сбербанка.
Ведомости 08:10
Политика
Лавров назвал ситуацию с Навальным поводом для санкций Запада
«Не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Известия 11:09
Футбол
Нападающий «Уфы» Вомбергар перешел в словенскую «Олимпию»
Реальное время 08:45
Гаджеты
В России смартфон Moto G9 Play обойдется дешевле, чем в Европе
Смартфон Moto G9 Play готовится к старту продаж в России.
Актуальные Новости 10:23
Общество
Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве
Ранее мэр Москвы уже говорил о том, что не стоит ожидать новых ограничений в столице из-за коронавируса в осенне-зимний период.
РБК 09:24
Шоу-бизнес
Певица Ольга Зарубина объявила об эмиграции в США
РИА Новости вчера в 06:39
Экономика
Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей
Среднегодовой размер пенсии по старости в 2021 году вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минтруда РФ.
ТАСС 10:25
Экономика
Правительство Украины озвучило главные параметры госбюджета-2021
Киев, 14 сентября 2020, 14:50 — REGNUM В министерстве финансов Украины назвали главные показатели госбюджета страны на следующий год.
REGNUM 07:50
Общество
В Красноярске произошел массовый вылет насекомых
Отмечается, что рои насекомых беспокоили жителей центра города, Северного, Покровского, Зеленой рощи.
Evo-rus.com вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк опубликовала первый пост в Instagram за полгода
Анастасия Заворотнюк наконец вышла на связь с поклонниками и обнародовала публикацию в Instagram.
Дни24 вчера в 04:11
Общество
МВД Белоруссии ликвидировало «партизанский отряд»
Минск, 14 сентября 2020, 17:33 — REGNUM Борцы с преступностью и коррупцией МВД Белоруссии пресекли деятельность «лесного» отряда.
REGNUM 10:33
Политика
Берлин посоветовал Москве обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО
Россия как член Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может обратиться туда по всем вопросам по инциденту с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
News.ru 10:18
Политика
Евросоюз отказался признать результаты выборов в Крыму
Европейский союз отказывается признавать результаты местных выборов, которые Россия организовала в Севастополе, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
Газета.Ru 07:03
Происшествия
В Оренбургской области слепому мужчине выдали водительские права
Прокуратура Оренбургской области выясняет обстоятельства, при которых слепому жителю Медногорска выдали водительские права.
РИА Новости 05:27
Политика
Путин высказался за изменение Конституции Белоруссии
Глава российского государства Владимир Путин высказался в поддержку идеи изменить Конституцию Белоруссии.
Дума ТВ 10:23
Общество
Психиатр рассказал о расстройствах у 80% учащихся на фоне коронавируса
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава сообщил, что порядка трети школьников пожаловались на депрессивное состояние здоровья и стресс.
Live24 02:22
Футбол
В ЦСКА прокомментировали трансфер Влашича в «Зенит»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о возможном трансфере полузащитника Николы Влашича в "Зенит".
МК-Спорт 09:49
Общество
Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 01:13
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Тосканы.
ТАСС Спорт вчера в 12:12
Происшествия
В Казани бывшего начальника полиции осудят за избиение мужчины
В Казани бывший начальник отдела полиции «Восход» Ильдар Вафин обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Properm.ru 08:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Российская певица Наташа Королева прокомментировала сообщения СМИ об измене ее мужа стриптизера Тарзана.
РЕН ТВ 07:32
Здоровье
Врачи сообщили Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального
Четверо из пяти собеседников агентства рассказали, что врачи, оказывавшие первую помощь Навальному, наблюдали клиническую картину отравления, а не признаки нарушения обмена веществ.
РБК 10:33
Здоровье
Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет
Власти уповают на соблюдение перчаточно-масочного режима, вакцинацию от гриппа и наращивание возможностей системы здравоохранения.
REGNUM 11:09
Общество
Колесникова пожаловалась на ухудшение состояния здоровья в СИЗО
Защита задержанной члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой сообщила РИА «Новости» об ухудшении состояния ее здоровья в минском СИЗО №1.
БИЗНЕС Online 09:55
Происшествия
В МВД объяснили, зачем милиционер ударил женщину в Белоруссии
В белорусском городе Жодино милиционер применил силу к участнице акции протеста, так как ожидал, что она его ударит.
РЕН ТВ 10:28