Энергетика

ТАССТАССBP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
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BP: спрос на нефть не вырастет в ближайшие 30 лет

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В BP ожидают прохождения пика мирового спроса на нефть в начале 2020-х гг

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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

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Эпохе роста спроса на нефть предсказали конец

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BP спрогнозировала окончание эпохи роста спроса на нефть

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BP напророчила падение спроса на нефть в течение ближайших 30 лет

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Смартфон Moto G9 Play готовится к старту продаж в России.
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В Красноярске произошел массовый вылет насекомых

Отмечается, что рои насекомых беспокоили жителей центра города, Северного, Покровского, Зеленой рощи.
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Анастасия Заворотнюк опубликовала первый пост в Instagram за полгода

Анастасия Заворотнюк наконец вышла на связь с поклонниками и обнародовала публикацию в Instagram.
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МВД Белоруссии ликвидировало «партизанский отряд»

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Политика

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Политика

Евросоюз отказался признать результаты выборов в Крыму

Европейский союз отказывается признавать результаты местных выборов, которые Россия организовала в Севастополе, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
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Прокуратура Оренбургской области выясняет обстоятельства, при которых слепому жителю Медногорска выдали водительские права.
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Путин высказался за изменение Конституции Белоруссии

Глава российского государства Владимир Путин высказался в поддержку идеи изменить Конституцию Белоруссии.
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Пашаев заявил об окончательном отказе Ефремова от его услуг

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Общество

Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

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В Казани бывший начальник отдела полиции «Восход» Ильдар Вафин обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
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Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана

Российская певица Наташа Королева прокомментировала сообщения СМИ об измене ее мужа стриптизера Тарзана.
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Врачи сообщили Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального

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Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет

Власти уповают на соблюдение перчаточно-масочного режима, вакцинацию от гриппа и наращивание возможностей системы здравоохранения.
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Защита задержанной члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой сообщила РИА «Новости» об ухудшении состояния ее здоровья в минском СИЗО №1.
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