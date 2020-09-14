BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть
Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.В источнике
С чего всё началось
Мировой спрос на нефть, вероятно, уже никогда не превысит уровня 2019 года из-за устойчивых поведенческих изменений населения в связи с пандемией COVID-19, говорится в новом прогнозе
развития мировой энергетики до 2050 года, подготовленном британской BP.
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