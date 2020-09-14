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ТАСС
ТАСС

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.В источнике
С чего всё началось
Мировой спрос на нефть, вероятно, уже никогда не превысит уровня 2019 года из-за устойчивых поведенческих изменений населения в связи с пандемией COVID-19, говорится в новом прогнозе
 развития мировой энергетики до 2050 года, подготовленном британской BP.
Коммерсантъ12:37
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ТАСС

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

ТАСС03:59
REGNUM

BP: спрос на нефть не вырастет в ближайшие 30 лет

REGNUM05:38
ПРАЙМ

BP допускает, что мировой спрос на нефть никогда не вернется к уровням до пандемии

ПРАЙМ05:32
Lenta.ru

Эпохе роста спроса на нефть предсказали конец

Lenta.ru05:15
ИА Красная Весна

Спрос на нефть никогда не вернется к уровню до пандемии?

ИА Красная Весна05:00
Взгляд.ру

BP спрогнозировала окончание эпохи роста спроса на нефть

Взгляд.ру04:06
Коммерсантъ

Нефть признана умирающим топливом

Коммерсантъ12:37

Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса

Карантин ввели в краснодарской гимназии № 25 до 28 сентября из-за угрозы распространения коронавируса в связи со случаями заражения, учащихся перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в понедельник в учебном заведении.
ТАСС10:49
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Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

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Аргументы и Факты10:58
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомости11:13
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Напомним, ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.
Взгляд.ру14:39

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По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьер08:10
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Для чего Кремлю понадобилась встреча в «Нормандском формате» в Берлине

Как в целом и предсказывали эксперты, переговоры советников в "нормандском формате" не принесли ровным счетом никаких результатов Единственным итогом можно считать подтвержденную украинской стороной готовность соблюдать режим прекращения огня, о чем по завершении встречи в Берлине сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Украина.ру10:38
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Российский радиолюбитель поймал сигнал китайского космического корабля

Сигнал от секретного объекта, который вывели на околоземную орбиту с помощью китайского многоразового космического корабля, поймал российский радиолюбитель Дмитрий Пашков.
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