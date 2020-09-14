с чего всё началось

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.

Политика Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией «Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС представителя Кремля. 3

Политика Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец. 985

Шоу-бизнес Бывший муж Анастасии Волочковой женится на телеведущей Балерина вдруг обвинили экс-избранника в том, что он не вернул ей крупную сумму денег. Анастасия Волочкова: «Я не уводила жениха у Собчак». 16

Общество Пашаев заявил об окончательном отказе Ефремова от его услуг Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, окончательно отказался продолжить работу с адвокатом Эльманом Пашаевым. 245

Политика В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.

Шоу-бизнес Прилучный и Карпович переехали в четырехэтажный особняк Пара съехала из дома Прилучного, который приобретался им для семьи, в новое уютное гнёздышко без присутствия духа Агаты Муцениеце и двоих их с Павлом детей. 59

Шоу-бизнес Оксана Фандера позировала топлес в Сочи Поклонники в восторге от фигуры артистки Сегодня 52-летняя звезда картины "Красный жемчуг любви" Оксана Фандера наслаждается отдыхом на территории Сочи в гордом одиночестве. 3

Футбол Forbes назвал Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира 2020 года по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

Шоу-бизнес Хореограф Папунаишвили расстался с женой Евгений Папунаишвили разошелся со своей супругой Салимой Бижабер. Они познакомились в салоне красоты. Его привлекла итальянская стилистка. 48

Общество «Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова. 377

Армия и оружие В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой Как уточнили в пресс-службе, речь, в частности, идет о модификации танка Т-80, оснащенного гладкоствольной суперпушкой калибром 152 миллиметра и известного также как «Объект 292».

Гаджеты Xiaomi уронила цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России На Redmi Note 9S — 4,5 тысячи рублей, а на Redmi Note 9, Xiaomi Mi Note 10 Lite и Poco F2 Pro — 3 тысячи рублей. 3

Экономика В Швейцарии задумали создать банк-монстр Источник издания в компании Mckinsey называет будущий проект монстром, который «перекроет все существующее в европейском финансовом центре» и будет в состоянии конкурировать с американскими банками и англо-азиатским HSBC.

Футбол Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа. 4

Энергетика Сжиженный газ отступил из Европы Впервые в этом году поставки сжиженного газа в Европу накопленным итогом стали отставать от темпов 2019 года. 35