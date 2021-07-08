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Экономика

BP зафиксировала рекордное с 1945 года падение мирового потребления энергоресурсов

«Потребление энергоресурсов упало на 4,5% в 2020 году — крупнейшее падение с 1945 года», — говорится в обзоре.
BFM.ru
Отмечается, что три четверти падения пришлось на нефть, хотя природный газ и уголь также показали значительное снижение по объему потребления.
ПРАЙМ
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — солнечная, ветряная и гидроэнергетика по потреблению выросли.
ПРАЙМ
Из всех стран наибольшее падение в потреблении энергоресурсов произошло в США, Индии и России.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Нефтяной гигант рассказал о затмившем великие потрясения кризисе

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BP зафиксировала рекордное с 1945 года падение мирового потребления энергоресурсов

BFM.ruвчера в 15:12

Падение мирового потребления энергии стало рекордным с 1945 года

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