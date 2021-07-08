BFM.ruBP зафиксировала рекордное с 1945 года падение мирового потребления энергоресурсов«Потребление энергоресурсов упало на 4,5% в 2020 году — крупнейшее падение с 1945 года», — говорится в обзоре.BFM.ruОтмечается, что три четверти падения пришлось на нефть, хотя природный газ и уголь также показали значительное снижение по объему потребления.ПРАЙМВозобновляемые источники энергии (ВИЭ) — солнечная, ветряная и гидроэнергетика по потреблению выросли.ПРАЙМИз всех стран наибольшее падение в потреблении энергоресурсов произошло в США, Индии и России.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНефтяной гигант рассказал о затмившем великие потрясения кризисеLenta.ru19:46BP зафиксировала рекордное с 1945 года падение мирового потребления энергоресурсовBFM.ruвчера в 15:12Падение мирового потребления энергии стало рекордным с 1945 годаПРАЙМвчера в 13:13Потребление энергоресурсов в мире в 2020 году показало рекордное за 75 лет падениеRT на русскомвчера в 13:14Показать ещёОценитьПоделиться