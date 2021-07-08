Павел Мамаев отказался от усыновленного ребенка из-за алиментов

Изначально Алана не требовала с бывшего мужа алиментов, однако на суде он заявил, что не имеет никакого отношения к усыновленному им Алексу — ребенку Мамаевой от ее предыдущих отношений.