Экономика

МонаВистаМонаВистаБРИКС планирует создать единую криптовалюту и систему платежей

В рамках БРИКС планируется создание Единой платежной системы и криптовалюты. Об этом в ходе саммита организации сообщил ТАСС член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
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с чего всё началось

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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