БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения
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Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года, с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.В источнике
С чего всё началось
БСК заявила об изменении планов по разработке Шахтау
Дальнейшая разработка шихана Шахтау позволит предприятию решить сырьевую проблему еще на два года. Об этом на заседании совета директоров, проходящем в эти минуты в региональном правительстве, заявил гендиректор завода Эдуард Давыдов.
РБК Уфавчера в 06:33
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