Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения

Башкирская содовая компания (БСК) намерена продлить срок добычи сырья на своем единственном месторождении Шахтау до 2027 года, с этой целью компания рассматривает возможность разработки карьера ниже уровня грунтовых вод.В источнике
С чего всё началось
РБК Уфа

БСК заявила об изменении планов по разработке Шахтау

Дальнейшая разработка шихана Шахтау позволит предприятию решить сырьевую проблему еще на два года. Об этом на заседании совета директоров, проходящем в эти минуты в региональном правительстве, заявил гендиректор завода Эдуард Давыдов.
РБК Уфавчера в 06:33
Подробнее о событии
Коммерсантъ

БСК ради соды глубоко зайдет

Коммерсантъвчера в 14:34
Аргументы и Факты - Уфа

БСК планирует работать на горе Шахтау до 2027 года – СМИ

Аргументы и Факты - Уфавчера в 07:45
Эхо Москвы в Уфе

АО «БСК» намерена разобраться с правами на геологоразведку Куштау в соответствии с имеющейся лицензией

Эхо Москвы в Уфевчера в 11:36
ProUfu.ru

БСК решил проблему с источником сырья

ProUfu.ruвчера в 08:35
Коммерсантъ Уфа

Совет директоров БСК не смог утвердить протокол по итогам заседания

Коммерсантъ Уфавчера в 11:34
Башинформ

На решение вопроса о сырьевой базе «Соды» остается два года — БСК

Башинформвчера в 11:16
UfaTime.ru

Совет директоров БСК обсудит варианты решения сырьевой проблемы – Ранее компания претендовала на разработку Куштау, но шихан получил охранный статус

UfaTime.ru7 сентября в 08:33

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
РИА Новостивчера в 15:55
1,2K

Франция — Хорватия 4:2

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).
Франция — Хорватия 4:2
Чемпионатвчера в 15:04

Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили

Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя компании.
РИА Новости18:44

В Сети появились первые отзывы критиков о фильме «Энола Холмс»

В Сети появились первые отзывы кинокритиков о фильме Гарри Бредбира "Энола Холмс", основанного на рассказах из книжной серии американской писательницы Нэнси Спрингер "The Enola Holmes Mysteries" ("Расследования Энолы Холмс").
РИА Новости17:41

ЦБ по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит некоторое пространство для снижения ключевой ставки, и в дальнейших решениях по регулированию денежно-кредитной политики будет исходить из актуальной ситуации с развитием пандемии и состоянием экономики.
ТАССвчера в 10:43

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомостивчера в 11:55
1,1K

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:12
1