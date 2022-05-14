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БТА: в Болгарии цена на газ выросла на 14 процентов из-за остановок поставок из России

Комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов страны установила цену на природный газ в Болгарии на май.
Профиль
Президент Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли.
РИА Новости
Согласно регулятору, главной причиной роста цен стала остановка поставок "Газпромом".
РИА Новости
По словам регулятора, основной причиной повышении цены на газ стал факт остановки поставок «Газпромом» газа в Болгарию.
ИА Красная Весна

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СМИ: цена на газ в Болгарии увеличилась почти на 14% после остановки поставок Газпромом
Радио Sputnik06:13
В Болгарии цена на газ на май была повышена на 14% — СМИ
ИА Красная Весна06:09
Цена на газ в Болгарии на май поднялась почти на 14%
Профиль06:04
БТА: в Болгарии цена на газ выросла на 14 процентов из-за остановок поставок из России
РИА Новости05:42
Цена на газ в Болгарии в мае выросла почти на 14%
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