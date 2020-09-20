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БТР и бойцы внутренних войск стягиваются в центр Минска

Спецтехника МВД, БТР и грузовик с бойцами внутренних войск прибыли в район Дворца независимости и площади Государственного флага в Минске. Данная мера обусловлена тем, что так называемые оппозиционеры намерены снова провести митинг в столице.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске

В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:12
Подробнее о событии
РБК

К центру Минска прибыла спецтехника

РБК06:02
RT на русском

В район Дворца независимости в Минске прибыла спецтехника

RT на русском05:46
РИА Новости

В центр Минска стягивают автобусы с силовиками и спецтехнику

РИА Новости05:57
Коммерсантъ

В центр Минска стянуты автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

Коммерсантъ05:22
ТАСС

В центр Минска выдвинулись автобусы с силовиками и спецтехника

ТАСС04:29
Газета.Ru

К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:22
Эхо Москвы

Спецтехника, военные грузовики и автобусы с бойцами ОМОНа стянуты в центр Минска

Эхо Москвы06:08

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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Вице-премьер Узбекистана умер после заражения коронавирусом

«Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией»,— сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ10:11
21

Латушко сообщил о грядущем массовом увольнении дипломатов

Не называя источник информации, Латушко заявил, что увольнение с дипломатической службы ожидает сотрудников центрального аппарата МИД, а также представительств и дипмиссий Белоруссии при ЕС, в Польше, Латвии, Индии, ОАЭ и других странах.
Вести.Ru08:25
34

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
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Разработчик Cyberpunk 2077 назвал системные требования для новой игры

На третьей по счету презентации Night City Wire, которая была организована студией CD Projekt RED, поклонники смогли узнать о системных требованиях для игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот должна быть представлена широкой публике.
Discover2410:19
85

Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.
РИА Новости11:58

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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