В Минске размещают бронетехнику в месте проведения акции оппозиции
Бронетехника вводится в центр Минска, где запланирован митинг оппозиции. Об этом сообщает Telegram-канал Раньше всех в воскресенье, 20 сентября. Сообщается, что 10 бронетранспортеров и автомобили дорожной милиции въехали в Минск в сторону центра.В источнике
С чего всё началось
Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске
В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:12
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