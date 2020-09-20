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Бронетехника вводится в центр Минска, где запланирован митинг оппозиции. Об этом сообщает Telegram-канал Раньше всех в воскресенье, 20 сентября. Сообщается, что 10 бронетранспортеров и автомобили дорожной милиции въехали в Минск в сторону центра.