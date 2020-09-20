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SM News
SM News

В Минске размещают бронетехнику в месте проведения акции оппозиции

Бронетехника вводится в центр Минска, где запланирован митинг оппозиции. Об этом сообщает Telegram-канал Раньше всех в воскресенье, 20 сентября. Сообщается, что 10 бронетранспортеров и автомобили дорожной милиции въехали в Минск в сторону центра.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске

В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:12
Подробнее о событии
Lenta.ru

К резиденции Лукашенко подъехала бронированная техника и водометы

Lenta.ru07:05
РБК

К центру Минска прибыла спецтехника

РБК06:02
Газета.Ru

К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:22
РИА Новости

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

РИА Новости07:34
ТАСС

В Минске блокировали движение возле резиденции Лукашенко

ТАСС07:30
Коммерсантъ

В центр Минска стянуты автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

Коммерсантъ05:22
RT на русском

В район Дворца независимости в Минске прибыла спецтехника

RT на русском05:46
КП - Беларусь

Дворец Независимости снова охраняют военные БТРы

КП - Беларусь08:50

Арсенал (Тула) — Сочи 3:2

«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Арсенал (Тула) — Сочи 3:2
Metaratings08:59

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Тюрпен рассудит «Краснодар» и ПАОК в матче квалификации Лиги чемпионов

Французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном обслужит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Краснодаром" и греческим ПАОКом, сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости06:10

Трамп сократил отставание от Байдена в предвыборной гонке

Кандидат на пост президента США демократ Джозеф Байден опережает по популярности действующего главу государства республиканца Дональда Трампа на 8%. За прошедший месяц этот разрыв сократился на 1 пункт, сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты прошедшего опроса.
Газета.Ru10:28

Умные часы Oppo Watch ECG смогут делать электрокардиограмму сердца

Намерение выпустить умные часы Oppo Watch ECG на международный рынок озвучила китайская компания Oppo, об этом 20 сентября сообщил ресурс IXBT.com Новые смарт-часы будут представлены 24 сентября, от основной версии часов Oppo Watch, новинка Oppo Watch ECG будет отличаться возможностью считывать ЭКГ.
ИА Красная Весна07:16

Эксперт прокомментировал пересмотр налоговых соглашений России с другими странами

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал планы правительства по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения России с рядом стран.
RT на русском10:17

У замглавы наркоконтроля в Великих Луках нашли две плантации конопли

В Великих Луках задержали замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который, как полагают следователи, наладил выращивание конопли с тем, чтобы в дальнейшем подбрасывать ее подозреваемым.
Вести.Ru11:33
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Если инопланетяне существуют, то где они: научный подход

Борис Штерн, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН и Астрокосмического центра ФИАН: Известная формула Дрейка предлагает оценить число внеземных цивилизаций в Галактике, учитывая вероятности рождения подходящей планеты, появления на ней жизни, эволюции разумных существ и т.д.
Популярная механикавчера в 13:10