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Спецтехника МВД, БТР и грузовик с бойцами внутренних войск прибыли в район Дворца независимости и площади Государственного флага в Минске. Данная мера обусловлена тем, что так называемые оппозиционеры намерены снова провести митинг в столице.