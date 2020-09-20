Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ФАН
ФАН

БТР и бойцы внутренних войск стягиваются в центр Минска

Спецтехника МВД, БТР и грузовик с бойцами внутренних войск прибыли в район Дворца независимости и площади Государственного флага в Минске. Данная мера обусловлена тем, что так называемые оппозиционеры намерены снова провести митинг в столице.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске

В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:12
Подробнее о событии
РИА Новости

В центр Минска стягивают автобусы с силовиками и спецтехнику

РИА Новости05:57
RT на русском

В район Дворца независимости в Минске прибыла спецтехника

RT на русском05:46
Коммерсантъ

В центр Минска стянуты автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

Коммерсантъ05:22
РБК

К центру Минска прибыла спецтехника

РБК06:02
ТАСС

В центр Минска выдвинулись автобусы с силовиками и спецтехника

ТАСС04:29
Газета.Ru

К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:22
Эхо Москвы

Спецтехника, военные грузовики и автобусы с бойцами ОМОНа стянуты в центр Минска

Эхо Москвы06:08

Рубин — Спартак 0:2 (2-й тайм)

"Спартак" ведет в Казани со счетом 2:0. На 21-й минуте игры восьмого тура Тинькофф РПЛ голкипер "Рубина" Никита Медведев неудачно выбил мяч, который отскочил в ногу Михаилу Меркулову, после чего отправился прямиком в ворота хозяев.
Bobsoccer09:54

«Ливерпуль» обыграет «Челси» во втором туре АПЛ 20 сентября

В матче первого тура лондонский клуб отпраздновал победу над «Брайтоном» со счетом 3:1.«Ливерпуль» у свою очередь по итогам прошлого сезона стал победителем английской Премьер-лиги, оформив чемпионство за семь туров до конца турнира, установив рекорд по этому показателю.
Vprognoze.ru09:02