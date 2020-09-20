БТР и бойцы внутренних войск стягиваются в центр Минска
Спецтехника МВД, БТР и грузовик с бойцами внутренних войск прибыли в район Дворца независимости и площади Государственного флага в Минске. Данная мера обусловлена тем, что так называемые оппозиционеры намерены снова провести митинг в столице.В источнике
С чего всё началось
Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске
В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:12
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