Происшествия
ИзвестияБТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии под Смоленском
Бронетранспортер наехал на двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области. Инцидент произошел в ходе учений силовиков, сообщает во вторник, 17 сентября, ТАСС.
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с чего всё началось
ТАСС/. Бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.ТАСС05:40
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Киберспорт
Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов
Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.
Dota2.ru 10:44
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Армия и оружие
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия
Двое мужчин изнасиловали работницу автомойки в Москве
В Москве двое мужчин изнасиловали сотрудницу автомойки, пишет РЕН ТВ со ссылкой на службу общественных связей столичного главка МВД.
Московский Комсомолец 02:46
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Здоровье
У калининградки удалили опухоль головного мозга размером с апельсин
По словам заведующего вторым нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Эдуарда Хасаншина, опухоль у калининградки развивалась 15 лет и дала о себе знать только в последнее время.
Клопс 09:16
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу
РИА Новости вчера в 17:16
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Энергетика
В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
Газета.Ru 14:02
Гаджеты
Компания Motorola выпустила на рынок дешевые телевизоры
Astera вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Культура
Звёзды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти»
Звёзды фантастического сериала «Зачарованные» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти».
Актуальные Новости 10:14
Политика
США привели в полную боевую готовность свои войска
Absolut TV 13:16
Общество
Минтруда обсудит пилотное внедрение четырехдневной рабочей недели
Совещание о механизмах тестового внедрения на российских предприятиях четырехдневной рабочей недели пройдет в министерстве труда и социальной защиты РФ на предстоящей неделе, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на заявление замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 15 сентября в 23:00
Политика
Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»
Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
Гаджеты
Стартовали предзаказы на Nokia 7.2
iXBT.com вчера в 04:36
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
РИА Новости 05:52
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
РИА Новости 12:15
Наука
Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт
Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
Кубанские новости 03:52
Общество
Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках
Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
РБК 09:58
Авто
Продажи Renault Arkana через интернет провалились
Эксперимент французской компании Renault, которая первой в России попробовала себя в онлайн-продажах, провалился: из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana продать удалось только два.
Автоновости дня 03:09
Политика
Сноуден назвал политику России самой независимой в Европе
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью немецкому Die Zeit заявил, что только Россия имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.
Взгляд.ру 13:52