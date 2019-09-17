Происшествия

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Бронетранспортер наехал на двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области. Инцидент произошел в ходе учений силовиков, сообщает во вторник, 17 сентября, ТАСС.
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БТР сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области

ТАСС/. Бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.
ТАСС05:40

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В Смоленской области из больницы выписан военнослужащий Росгвардии, попавший под БТР

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На военных учениях БТР сбил двух росгвардейцев, один из них погиб

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И года не прослужил. Военная прокуратура начала проверку по факту трагедии на учениях в Смоленской области

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Пострадавшего на занятиях под Смоленском росгвардейца выписали из больницы

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Погибшему солдату-росгвардейцу из Смоленской области был всего 21 год

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На учениях в Смоленской области БТР сбил двух росгвардейцев

РБК05:05

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

О чем говорит Смоленск05:15
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
Киберспорт

Роман Дворянкин рассказал о зарплатах киберспортсменов

Генеральный менеджер Virtus Pro Роман Дворянкин в подкасте порталу «Афиша.Daily» рассказал про то, откуда в киберспорте деньги и сколько зарабатывают киберспортсмены.
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Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК 11:19
Армия и оружие

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия

Двое мужчин изнасиловали работницу автомойки в Москве

В Москве двое мужчин изнасиловали сотрудницу автомойки, пишет РЕН ТВ со ссылкой на службу общественных связей столичного главка МВД.
Московский Комсомолец 02:46
Экономика

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
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У калининградки удалили опухоль головного мозга размером с апельсин

По словам заведующего вторым нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Эдуарда Хасаншина, опухоль у калининградки развивалась 15 лет и дала о себе знать только в последнее время.
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Избранные депутаты Мосгордумы принесут присягу

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Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»

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Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Энергетика

В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
Газета.Ru 14:02
Гаджеты

Компания Motorola выпустила на рынок дешевые телевизоры

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Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой

Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
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Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке

17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
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Культура

Звёзды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти»

Звёзды фантастического сериала «Зачарованные» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти».
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США привели в полную боевую готовность свои войска

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Общество

Минтруда обсудит пилотное внедрение четырехдневной рабочей недели

Совещание о механизмах тестового внедрения на российских предприятиях четырехдневной рабочей недели пройдет в министерстве труда и социальной защиты РФ на предстоящей неделе, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на заявление замминистра экономического развития Петра Засельского.
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Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»

Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
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Стартовали предзаказы на Nokia 7.2

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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

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Игры

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ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

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Ученые назвали омолаживающий кровь фрукт

Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации.
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Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках

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Продажи Renault Arkana через интернет провалились

Эксперимент французской компании Renault, которая первой в России попробовала себя в онлайн-продажах, провалился: из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana продать удалось только два.
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Сноуден назвал политику России самой независимой в Европе

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью немецкому Die Zeit заявил, что только Россия имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.
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