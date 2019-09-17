ТАСС/. Бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.

с чего всё началось

Бронетранспортер наехал на двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области. Инцидент произошел в ходе учений силовиков, сообщает во вторник, 17 сентября, ТАСС.

БТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии под Смоленском

О чем говорит Смоленск

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