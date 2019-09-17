Происшествия

ИзвестияИзвестияБТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии под Смоленском

Бронетранспортер наехал на двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области. Инцидент произошел в ходе учений силовиков, сообщает во вторник, 17 сентября, ТАСС.
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БТР сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области

ТАСС/. Бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.
ТАСС05:40

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В Смоленской области из больницы выписан военнослужащий Росгвардии, попавший под БТР

ТАСС10:18

На военных учениях БТР сбил двух росгвардейцев, один из них погиб

BFM.ru04:14

И года не прослужил. Военная прокуратура начала проверку по факту трагедии на учениях в Смоленской области

Smolnarod.ru07:00

Пострадавшего на занятиях под Смоленском росгвардейца выписали из больницы

РИА Новости10:15

Погибшему солдату-росгвардейцу из Смоленской области был всего 21 год

Readovka67.ru06:46

На учениях в Смоленской области БТР сбил двух росгвардейцев

РБК05:05

В Смоленской области БТР на учениях сбил двух сотрудников Росгвардии

О чем говорит Смоленск05:15
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика

В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины

Коммерсантъ вчера в 23:12
Гаджеты

В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia

Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
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Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Пилоты морской авиации США встречались и перехватывали неопознанные летающие объекты, а видео, опубликованные в Сети, являются подлинными, заявили в американском военном ведомстве.
ТК Звезда 06:48
Происшествия

ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР

В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
Вести.Ru 11:45
Здоровье

В Петербурге продают куриные полуфабрикаты с листерией

Как сообщает петербургская организация потребителей «Общественный контроль», в 5 из 10 проверенных в лаборатории полуфабрикатов из мяса птицы была превышена допустимая норма содержания КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.
Доктор Питер 03:04
Происшествия

Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Политика

Проигравший выборы единоросс Метельский может стать советником Собянина

Секретарь московского отделения «Единой России» (ЕР), проигравший выборы в Мосгордуму, Андрей Метельский может стать советником мэра Москвы Сергея Собянина.
Коммерсантъ 13:06
Происшествия

Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине

Газета.Ru вчера в 22:34
Общество

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru вчера в 13:58
Футбол

«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева

«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
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Политика

Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Lenta.ru 00:36
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились более чем на 5%

16 сентября мировые цены фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 13,8%, до $69,91 за баррель, с поставкой в ноябре 2019 года на фоне сообщений о сокращении добычи нефти после атак на предприятия Саудовской Аравии.
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Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
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Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Происшествия

В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова

Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
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Авто

Для Японии представлена новая Toyota Corolla

Toyota Corolla сохранила прежние пропорции и дизайн, но стала довольно компактнее, длина уменьшилась у седана на 135 мм - 4495 мм, у универсала - на 155 мм.
ГЛАС.RU 07:34
Политика

В ООН Киев призвали выплатить пенсии жителям Донбасса

Матильда Богнер, глава миссии ООН на Украине, считает, что выплата пенсий жителям Донбасса может поспособствовать объединению страны.
Новостной фронт 09:43
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Политика

Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге

Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
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Гаджеты

Появились первые тесты видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700XT

Компания Sapphire сегодня, судя по всему, представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 5700XT.
iXBT.com вчера в 09:33
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Вице-президент США пообещал защитить союзников в Персидском заливе

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америка готова защитить себя и своих союзников в Персидском заливе.
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Футбол

Игуаин ударил тренера «Ювентуса» на тренировке

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Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России

Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.
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Skoda представила обновлённый Skoda Rapid

В интернете появились первые снимки рестайлинговой версии чешского хэтчбека для рынка Поднебесной.
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Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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Политика

Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Наука

Квантовая телепортация вышла на новый уровень

Популярная механика 12 сентября в 20:02
Транспорт

Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году

Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
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