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Газета.Ru
Газета.Ru

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений. Ранее сообщалось, что у Дворца независимости в Минске завершилась многотысячная акция протеста.В источнике
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Интерфакс

Часть сторонников оппозиции покинула площадь у резиденции Лукашенко

Интерфакс10:18
Вести.Ru

БТРы и водометы покинули территорию Дворца независимости в Минске

Вести.Ru13:12
Газета.Ru

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Газета.Ru13:48
РИА Новости

У резиденции Лукашенко начались задержания протестующих

РИА Новости11:37
Известия

Очевидцы сообщили о десяти БТР у резиденции Лукашенко в Минске

Известия08:24
ТАСС

БТР покинули резиденцию Лукашенко, манифестанты разошлись

ТАСС12:50
РЕН ТВ

Сотни тысяч протестующих подходят к резиденции Лукашенко в Минске

РЕН ТВ08:43

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомости09:21
3,2K

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
3,1K

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.
РИА Новостивчера в 01:00
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Черная вдова в сольном фильме будет изображена феминисткой

Вдобавок киношники сделали хитрых ход: несмотря на то, что в фильме «Мстители: Финал» Черная вдова погибает, в новой картине произойдет фактическая передача ее имени и образа от Наташи Романовой к Елена Беловой — новой героине, которую играет Флоренс Пью.
Телепрограмма4 сентября в 05:13
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