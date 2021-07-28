На Аляске из-за землетрясения магнитудой 8,1 объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена на побережье американского штата Аляске после землетрясения, магнитуда которого была увеличена до 8,1. Об этом 29 июля сообщает центр по предупреждению о цунами США (NWS).