Lenta.ruBTS помогла McDonald’s резко увеличить прибыльЧистая прибыль McDonald's во втором квартале составила 2,22 миллиарда долларов по сравнению с 483,8 миллиона в прошлом году, а стоимость акции выросла с 0,65 до 2,95 доллара.Lenta.ruРезкому всплеску заказов помогла акция с южнокорейской поп-группой BTS — «Знаменитые заказы».Lenta.ruФилиалы McDonald's в Великобритании и Франции продемонстрировали наибольший рост офлайн-продаж — на 75,1 процента в сравнении с прошлым годом (или на 2,6 в сравнении с 2019 годом).Lenta.ruСогласно отчету, онлайн-продажи на шести крупнейших рынках за первые полгода принесли McDonald's восемь миллиардов долларов, хотя в офлайн-сегменте продажи из-за локдауна уменьшились.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииMcDonald’s опубликовала финасовый отчет по итогам второго кварталаRetailer.ru03:08BTS помогла McDonald’s резко увеличить прибыльLenta.ruвчера в 13:25Показать все источникиОценить4Поделиться