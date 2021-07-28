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Lenta.ru

BTS помогла McDonald’s резко увеличить прибыль

Чистая прибыль McDonald's во втором квартале составила 2,22 миллиарда долларов по сравнению с 483,8 миллиона в прошлом году, а стоимость акции выросла с 0,65 до 2,95 доллара.
Lenta.ru
Резкому всплеску заказов помогла акция с южнокорейской поп-группой BTS — «Знаменитые заказы».
Lenta.ru
Филиалы McDonald's в Великобритании и Франции продемонстрировали наибольший рост офлайн-продаж — на 75,1 процента в сравнении с прошлым годом (или на 2,6 в сравнении с 2019 годом).
Lenta.ru
Согласно отчету, онлайн-продажи на шести крупнейших рынках за первые полгода принесли McDonald's восемь миллиардов долларов, хотя в офлайн-сегменте продажи из-за локдауна уменьшились.
Lenta.ru

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McDonald’s опубликовала финасовый отчет по итогам второго квартала

Retailer.ru03:08

BTS помогла McDonald’s резко увеличить прибыль

Lenta.ruвчера в 13:25
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