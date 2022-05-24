РИА НовостиBTV: Болгария поднимет на уровне Еврокомиссии вопрос об оплате российского газа в рубляхПредставители Болгарии в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях, сообщил глава Минэнерго республики Александр Николов в интервью bTV.РИА Новости"У нас нет выбора", - заявил исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов.Российская газетаВ конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин ранее поручил переоформить поставки газа в недружественные по отношению к РФ страны на оплату в рублях.РИАМОЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВРамблерLife.ruАбзацЦентральная Служба НовостейНовый ДеньРБКУфимские ЗаметкиГазета.RuРЕН ТВИА Красная ВеснаИзвестияРосбалтIrkutskMediaГЛАС.RUReadovka NewsПодробнее о событииВопрос оплаты российского газа намерена обсудить Болгария с ЕврокомиссиейГЛАС.RUвчера в 03:36BTV: в Болгарии задумались, а есть ли смысл в отказе платить за газ из РФ рублямиSolenka.info23 мая в 12:00Болгария ждет инструкций от ЕК по поводу оплаты российского газа в рубляхОбщественная служба новостейвчера в 02:09Болгария поднимет в Еврокомиссии вопрос по оплате российского газа в рубляхNVLвчера в 01:07Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату за российский газ в рубляхКоммерсантъвчера в 23:32Власти Болгарии задумались о поспешности отказа от оплаты российского газа в рубляхФАН23 мая в 15:34BTV: Болгария поднимет на уровне Еврокомиссии вопрос об оплате российского газа в рубляхРИА Новостивчера в 01:46Показать ещёОценить981Поделиться