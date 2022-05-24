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BTV: Болгария поднимет на уровне Еврокомиссии вопрос об оплате российского газа в рублях

Представители Болгарии в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях, сообщил глава Минэнерго республики Александр Николов в интервью bTV
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РИА Новости
"У нас нет выбора", - заявил исполнительный директор BFIEC Ивайло Найденов.
Российская газета
В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин ранее поручил переоформить поставки газа в недружественные по отношению к РФ страны на оплату в рублях.
РИАМО

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Вопрос оплаты российского газа намерена обсудить Болгария с Еврокомиссией
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