В апреле стало известно, что Болгария отказалась платить за поставки газа из РФ в рублях, с 27 апреля российский «Газпром» приостановил поставки топлива болгарскому партнеру компании «Булгаргаз», напоминает «Свободная пресса».
Четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР пострадали при обследовании открытой территории завода "Азовсталь" на наличие взрывоопасных предметов, сообщается во вторник на сайте ведомства.
Россия не гонится за сроками проведения специальной военной операции, потому что важно полностью искоренить украинский нацизм, чтобы он спустя несколько лет не поднял голову в еще более уродливой форме, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.