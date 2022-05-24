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BTV: Болгария поднимет на уровне Еврокомиссии вопрос об оплате российского газа в рублях

Представители Болгарии в ближайшее время обсудят с Еврокомиссией вопрос об оплате российского газа в рублях, сообщил глава Минэнерго республики Александр Николов в интервью bTV
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РИА Новости
В апреле стало известно, что Болгария отказалась платить за поставки газа из РФ в рублях, с 27 апреля российский «Газпром» приостановил поставки топлива болгарскому партнеру компании «Булгаргаз», напоминает «Свободная пресса».
Национальная служба новостей
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли.
Известия
В Болгарии ожидают, что Еврокомиссия даст дополнительные инструкции.
RT на русском

Подробнее о событии

Болгария намерена обсудить вопрос оплаты российского газа с Еврокомиссией
ТАСС02:23
BTV: Болгария поднимет на уровне Еврокомиссии вопрос об оплате российского газа в рублях
РИА Новости01:46
BTV: Болгария обсудит с Еврокомиссией покупку российского газа за рубли
Российская газета00:02
BTV: Болгария поднимет в ЕК вопрос оплаты российского газа в рублях
RT на русском00:05
Болгария обсудит с Еврокомиссией вопрос оплаты российского газа в рублях
Газета.Ru01:43
Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату за российский газ в рублях
Коммерсантъ23:32
Болгария ждет инструкций от Еврокомиссии по оплате российского газа в рублях
РБК23:13

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