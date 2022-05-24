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BTV: правительство Болгарии задумалось о поспешности отказа платить за газ из РФ в рублях

Правительство Болгарии после отказа платить за газ из России в рублях задумалось о поспешности подобного решения.
Lenta.ru
Николов отмечает, что Болгария планирует будет детально ознакомиться с механизмом работы санкций и выяснить, действительно ли необходимо отказаться от расчетов в национальной валюте.
Комсомольская правда
Николов отметил, что правительство Болгарии поднимет соответствующий вопрос на совещании с Еврокомиссией.
Lenta.ru
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли.
Известия

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BTV: в Болгарии задумалось о поспешности отказа платить за российский газ в рублях
Известия22:17
BTV: правительство Болгарии задумалось о поспешности отказа платить за газ из РФ в рублях
Lenta.ru21:48
Министр энергетики Болгарии Николов заявил, что отказ платить в рублях за российский газ был поспешным
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BTV: Власти Болгарии задумались, имеется ли смысл в отказе оплачивать российский газ рублями
ГЛАС.RUвчера в 13:54
Николов: правительство Болгарии признало поспешность отказа от оплаты газа в рублях
NVLвчера в 13:03
BTV: в Болгарии задумались, а есть ли смысл в отказе платить за газ из РФ рублями
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Власти Болгарии задумались о поспешности отказа от оплаты российского газа в рублях
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