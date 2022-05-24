Lenta.ruBTV: правительство Болгарии задумалось о поспешности отказа платить за газ из РФ в рубляхПравительство Болгарии после отказа платить за газ из России в рублях задумалось о поспешности подобного решения.Lenta.ruНиколов отмечает, что Болгария планирует будет детально ознакомиться с механизмом работы санкций и выяснить, действительно ли необходимо отказаться от расчетов в национальной валюте.Комсомольская правдаНиколов отметил, что правительство Болгарии поднимет соответствующий вопрос на совещании с Еврокомиссией.Lenta.ru23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли.ИзвестияЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruГЛАС.RUЭкономика сегодняРЕН ТВГазета.RuКомсомольская правдаТелеканал 360°ФАНЦентральная Служба НовостейYakutsk.ruLive24Solenka.infoDiscover24ИзвестияТК ЗвездаУфимские ЗаметкиREGNUMПодробнее о событииBTV: в Болгарии задумалось о поспешности отказа платить за российский газ в рубляхИзвестия22:17BTV: правительство Болгарии задумалось о поспешности отказа платить за газ из РФ в рубляхLenta.ru21:48Министр энергетики Болгарии Николов заявил, что отказ платить в рублях за российский газ был поспешнымLive24вчера в 11:55BTV: Власти Болгарии задумались, имеется ли смысл в отказе оплачивать российский газ рублямиГЛАС.RUвчера в 13:54Николов: правительство Болгарии признало поспешность отказа от оплаты газа в рубляхNVLвчера в 13:03BTV: в Болгарии задумались, а есть ли смысл в отказе платить за газ из РФ рублямиSolenka.infoвчера в 12:00Власти Болгарии задумались о поспешности отказа от оплаты российского газа в рубляхОбщественная служба новостейвчера в 16:01Показать ещёОценить1,4KПоделиться