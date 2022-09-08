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BV: Макрон не обладает необходимым политическим весом, чтобы ставить условия Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон находится не в той весовой категории, чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину, пишет обозреватель Boulevard Voltaire
 Марк Бодрийе.
РИА Новости
Обозреватель считает, что французское правительство не смогло правильно оценить соотношение сил между Парижем и Москвой.
Известия
«Макрону остается запоздалая реакция, бессилие и призыв своего народа к страданиям и нищете. Президент Франции готовит свой народ к особенно суровой во всех отношениях зиме», — заключил Бодрийе.
Известия
Западные страны, включая Францию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
РИА Новости

Подробнее о событии

BV: Макрон не в той весовой категории, чтобы диктовать условия Путину
Life.ru13:10
BV: Макрон не обладает необходимым политическим весом, чтобы ставить условия Путину
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Boulevard Voltaire: президенту Макрону не нужно было ставить российскому лидеру условия
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BV: Макрон ошибся, выдвигая ультиматумы Путину
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BV: Макрон не в той весовой категории, чтобы диктовать условия Путину
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BV: Макрон не обладает нужным политическим весом, чтобы ставить условия Путину
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Президент Франции Макрон считает, что оппозиция «неправа»
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