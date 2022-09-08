Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что страна на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН хочет обсудить реформирование Совета Безопасности организации.
Член президиума ЦК КПРФ и глава думского комитета по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов выразил соболезнования из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II, отметив, что она была из поколения, пережившего Вторую мировую войну, сообщает РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 8 сентября, согласился с тем, что зерно Украины поставляется не в беднейшие страны мира, а на территорию Европы, о чем ранее говорил российский лидер Владимир Путин.
Ранее президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Запад подорвал существующую мировую экономическую систему, и именно "санкционная лихорадка" США и ЕС привела к утрате доверия к доллару и евро.