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BV: Путин не доверяет Макрону, так как его политика противоречит идее о смерти мозга НАТО

Между президентами России и Франции нет доверия, поскольку российский лидер Владимир Путин не может доварить Эммануэлю Макрону противоречия во взглядах отношении "смерти мозга" НАТО, пишет журналист
 Boulevard Voltaire Николя Готье.
ИА SM-News
По словам Готье, Макрон оказывает Украине военную помощь, что не способствует урегулированию.
RT на русском
Осенью 2019 года Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга» и призвал Европу начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.
RT на русском
17 марта Макрон заявил, что российская военная спецоперация на Украине стала для НАТО «ударом тока».
RT на русском

Подробнее о событии

BV: Путин не доверяет Макрону из-за противоречивой политики
RT на русском22:47
BV: Путин не доверяет Макрону из-за противоречий в его внешней политике
Life.ru22:37
BV: Путин не доверяет Макрону из-за его политики, противоречащей идее о смерти мозга НАТО
News.ru20:25
Путин не доверяет Макрону, потому что его политика противоречит идее смерти мозга НАТО
Телеканал 360°20:38
Французский обозреватель пояснил, почему Путин не доверяет Макрону
Московский Комсомолец20:25
Обозреватель Boulevard Voltaire Готье объяснил недоверие Путина к Макрону
ФАН20:49
BV: Путин не доверяет Макрону, так как его политика противоречит идее о смерти мозга НАТО
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