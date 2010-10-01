Футбол
ЧемпионатБабаев: из РПЛ ЦСКА рассматривал двоих нападающих
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что из Российской Премьер-Лиги в качестве усиления линии атаки «армейцы» рассматривали двоих форвардов — Эльдора Шомуродова из «Ростова» и Александра Соболева из «Крыльев Советов».
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
iReactor вчера в 16:40
Наука
Бионические протезы позволят чувствовать потерянные конечности
Planet Today 10 сентября в 05:06
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Юлия Барановская снова примерила свадебное платье
Еще несколько дней назад Юлия Барановская показала своим поклонникам себя в красивом свадебном платье из гортензий и орхидей.
Телепрограмма вчера в 19:25
Общество
В Москве за 500 тысяч продают места в очередь за iPhone
Массовая истерия повторяется из года в год. Например, одно из первых мест в очереди у магазина на Тверской стоит 500 тысяч рублей.
Вести.Ru 03:31
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Политика
Пять новоизбранных губернаторов превзошли по популярности президента
Превзошли Путина по популярности также глава Калмыкии Бату Хасиков и курский губернатор Роман Старовойт.
Ведомости вчера в 17:12
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствуют отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Интернет
Mail.ru Group запустила новый мессенджер
Mail.ru Group запустила новый корпоративный мессенджер Myteam, сообщили в пресс-службе интернет-компании.
Rambler News Service 04:02
Экономика
В Центробанке дали советы, как не купить ненужную услугу в банке
В Центробанке дали советы россиянам, как не купить ненужную услугу в банке.
Актуальные Новости 01:39
Армия и оружие
Появилось видео преодоления водоемов на БПМ-3 под Волгоградом
На полигоне Прудбой в Волгоградской области прошла тренировка по преодолению естественных водных преград мотострелками соединения Южного военного округа (ЮВО) на боевых гусеничных машинах БМП-3.
Известия 03:15
Общество
Береги стаж смолоду: россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет
С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные ПФР.
Известия вчера в 17:01
Футбол
Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39
Армия и оружие
Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»
Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01