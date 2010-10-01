Футбол

ЧемпионатЧемпионатБабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
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Роман Бабаев: «Трансфер нападающего — приоритет ЦСКА на зиму. Уже смотрим варианты»

Большое интервью генерального директора армейцев, которое он дал совместно «СЭ» и championat.com Евгений Гинер: «Сделаем хорошую команду, и целью ЦСКА станет полуфинал ЛЧ» Боласи — Как оцените трансферную кампанию ЦСКА в летнее окно по пятибалльной шкале?
Спорт-Экспрессвчера в 16:00

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Мог ли «Зенит» купить Мариу Фернандеса у ЦСКА. Ответ Романа Бабаева

Спорт-Экспрессвчера в 16:10

Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным

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ЦСКА получал предложение по Фернандесу, но Марио захотел остаться в Москве

Sport.ruвчера в 18:28

Гендиректор ЦСКА признался, что клуб получал предложение по Фернандесу

RT на русскомвчера в 16:34

Гендиректор ЦСКА рассказал о несостоявшемся трансфере Фернандеса в «Зенит»

Спорт день за днемвчера в 18:12

Гендиректор ЦСКА: По Фернандесу было очень достойное предложение от «Зенита»

Нева Спортвчера в 16:39

В ЦСКА объяснили причину несостоявшегося трансфера Фернандеса в «Зенит»

РБК02:26
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
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Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
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Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
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СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

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Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Происшествия

Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости 09 сентября в 23:54
Гаджеты

Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone

Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн.
РБК вчера в 23:23
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия

У арестованного агента Куртуа изъяли € 7 млн

Полицейские провели рейды в Монако, Лондоне и Льеже, в ходе которых у агента ряда бельгийских футболистов Кристофа Хенротая были арестованы две квартиры, лодка, три дорогих автомобиля и € 7 млн, сообщает Reuters.
Чемпионат 02:10
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

МИД Украины вызвал посла Чехии, чтобы тот объяснился по поводу встречи чешского президента Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов".
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие

Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»

Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Политика

Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США

Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

Третья строчка в списке богатейших россиян досталась совладельцу "Лукойла" Вагиту Алекперову с $21,2 млрд.
Газета.Ru 01:55
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Политика

Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР

Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

Двое украинских силовиков погибли в Донбассе после обстрелов

В Донбассе за минувшие сутки погибли двое украинских военных после обстрелов в регионе.
Газета.Ru 02:43
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Врач назвала первый признак болезни легких

Волгоградская правда 01:18
Футбол

Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
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Маэстро Владимир Спиваков отмечает 75-летие

Владимир Спиваков отмечает 75-летие.
Вести.Ru вчера в 22:55
Армия и оружие

В Комсомольске спустили на воду третий корвет для ТОФ

Сегодня на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония спуска на воду третьего серийного корвета проекта 20380.
Хабаровский край сегодня 03:15
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Футбол

Каррера прилетел в Москву

Газета.Ru вчера в 18:02
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Луиза-Габриэла Бровина: «Нам с Ваней пришлось столкнуться с завистью»

StarHit.ru 03:00
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