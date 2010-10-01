Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.

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Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным

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