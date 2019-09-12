Футбол
REGNUMБабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Марго Робби собирается экранизировать комикс «Танкистка», ранее это сделали в 1995 году.
Актуальные Новости 10 сентября в 23:24
Армия и оружие
Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили
Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС).
Известия 05:57
Финансы
Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней
Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.
BFM.ru 12:26
Политика
Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 15:59
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Политика
Освобожденный украинец объяснил отсутствие рукопожатия с Зеленским
Украинец Павел Гриб, освобожденный в России в рамках обмена заключенными между странами, объяснил отсутствие рукопожатия с президентом Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 14:27
Гаджеты
Специалисты превратили Radeon RX 5700 в RX 5700ХТ
Специалисты сайта wccftech взяли прошивку vBIOS от видеокарты RX 5700ХТ и установили её на простую RX 5700.
Игромания.ру 14:46
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
Политика
Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию
Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.
Lenta.ru 15:10
Политика
Трамп раскритиковал позицию Болтона по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о несогласии с позицией бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Венесуэле.
RT на русском вчера в 17:03
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Интерфакс 15:42
Общество
Опрос показал отношение работодателей к четырехдневной рабочей неделе
Большинство (76%) работодателей в России не рассматривают переход на сокращенную неделю, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса компании HeadHunter.
REGNUM 05:07
Экономика
Силуанов рассказал о системе добровольных пенсионных накоплений
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что разработанная Минфином новая схема пенсионных накоплений является добровольной и не предполагает участия по «автоподписке».
RT на русском 15:08
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева объяснила, почему ушла от Константина Меладзе
StarHit.ru 10 сентября в 12:30
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.
Профиль 14:32
Здоровье
В США хотят ограничить продажу вейпов
В августе в штате Иллинойс была зарегистрирована, предположительно, первая в стране смерть из-за курения электронных сигарет Власти США намереваются значительно ограничить в стране продажу вейпов, передает ТАСС со ссылкой на американского министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара.
Аргументы и Факты вчера в 18:41
Хоккей
«Спартак» одолел рижское «Динамо» и прервал серию из трех поражений
ProstoProSport 14:53
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Здоровье
Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление
Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru 12:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов похудел к свадьбе с Собчак на 18 килограмм
Константин Богомолов видимо серьезно подошел к вопросу женитьбы. Перед свадьбой режиссер похудел аж на 18 килограмм.
Территория новостей вчера в 08:01
Экономика
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Авто
В Сети появились фото новой Skoda Octavia
В Интернете опубликовали фотографии автомобиля Skoda Octavia нового поколения. На них попали детали экстерьера и интерьера новинки.
Мойка78 вчера в 22:58
Происшествия
Мальчика, пытавшегося спасти дедушку, посмертно наградили
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью "Доблесть и отвага" шестилетнего Святослава Юшкова, пытавшегося спасти своего дедушку при пожаре в одном из дачных кооперативов Карелии.
Вести.Ru 15:18
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
Право.ру вчера в 02:37
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00