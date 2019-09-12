Футбол

RT на русскомRT на русскомБабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
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Почему в ЦСКА не перешёл Комличенко и остался Фернандес. Интервью Бабаева

Чемпионат16:00

Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

RT на русском16:21

Бабаев прокомментировал несостоявшийся трансфер Комличенко в ЦСКА

Московский Комсомолец19:38
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Здоровье

В России подорожали жизненно важные препараты

Розничные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов за 8 месяцев 2019 года выросли на 3,8 процента.
Lenta.ru вчера в 01:37
Культура

Музыкант Сергей Мазаев сыграет Сталина в опере-буфф

Известный российский музыкант Сергей Мазаев предстанет в образе советского лидера Иосифа Сталина в опере-буфф «Рабочий и колхозница».
ФАН вчера в 22:25
Политика

США отложили повышение пошлин на китайские товары

США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости 12:39
Экономика

Час выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье

Известия 17:01
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Наука

Асимптотически безопасная гравитация избавилась от сингулярностей

Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
N+1 09 сентября в 06:00
Армия и оружие

Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости

Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском 18:43
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Культура

Тарантино согласился на интервью Собчак

VSE42.RU 05:11
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Театры

Главная роль. Михаил Швыдкой

Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".
Россия – Культура 06:31
Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
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Здоровье

Посольство РФ в Непале предупредило россиян о повышенном риске заражения лихорадкой денге

Посольство РФ в Непале предупредило российских граждан о повышенном риске заражения лихорадкой денге на территории страны.
ТАСС 15:00
Общество

Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru 09:52
Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Политика

Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости 14:15
Баскетбол

Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Происшествия

В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским

Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
РИА Новости 17:28
Происшествия

В Армении найден мертвым российский солдат

В июне 2018 года в Гюмри погиб военнослужащий 102-й российской военной базы 32-летний Владислав Кулаков.
Lenta.ru 09:50
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия 19:55
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Общество

В Кузбассе изменится порядок выплат больничных и социальных пособий

После 1 января 2020 года Кузбасс перейдет на схему прямых выплат пособий.
Город новостей 06:59
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru 20:12
Технологии

Система распознавания лиц позволит оплатить проезд в московском метро

Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.
Вечерняя Москва 13:14
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
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Селадес назначен главным тренером «Валенсии»

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Роман Юрьевич Бабаев
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Российский спортивный функционер, юрист, преподаватель. Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА с 2007 года. Кандидат юридических наук.
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