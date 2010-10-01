Футбол
RT на русскомБабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
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Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Футбол
Компани не сыграет в своем прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Венсан Компани не сможет принять участие в матче, организованном в его честь.
РИА Новости 10:04
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Происшествия
Арестантов «Бутырки» из старинной башни перевели в другие камеры
Заключенных, которые содержались в башне московского СИЗО «Бутырка», перевели в другие камеры.
Известия 09:21
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба
Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат 13:43
Здоровье
Ученые развенчали миф о двух литрах воды в день
МедиаПоток 13:44
Космос
Компания XpaceX готовится к испытательному полёту звездолёта
Глава компании Илон Маск подтвердил, что его команда готовится к испытательному полёту звездолёта «орбитального класса».
Машины и Механизмы 13:26
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском вчера в 08:00
Общество
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:56
Шоу-бизнес
Андрей Малахов нашел пропавшего внука Шукшиной
Актуальные Новости 11:03
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Экономика
Опубликован проект Стратегии развития торговли на 2019 – 2025 годы
Минпромторг России опубликовал проект Стратегии развития торговли в Российской Федерации до 2025 года (http://gasu.gov.ru/stratpassport).
Глас Народа 16:23
Авто
General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей
Концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые уже привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, и в 13 из них люди получили травмы.
Российская газета 11:13
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Политика
Росстат станет готовить статистику для Госдумы
Подготовленная ведомством статистика даст объективную информацию о состоянии дел в социально-экономической сфере и станет основой будущих законопроектов.
Парламентская газета 12:51
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Гаджеты
Галерея дня: официальные обои iPhone 11 и iPhone 11 Pro, включая версии под тёмную тему
Красочными обоями iPhone 11 поделился ресурс Ispazio, пользователь Дилан Макдональд (Dylan McDonald) в социальной сети Twitter предоставил несколько версий под тёмную тему, а AR70214 тоже в Twitter предоставил высококачественные «родные» обои для iPhone 11 Pro.
iXBT.com 08:33
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
РИА Новости 05:50
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Общество
Россиянин сбежал из Германии, чтобы спасти сына от мигрантов
Россиянин, проживший три года в Германии, был вынужден вернуться на родину из-за того, что над его сыном в немецких школах издевались мигранты.
News.ru 14:31
Авто
Производитель кальянов выпустил внедорожник с выдвижной гусеницей
Самая первая получит V8 объёмом 6,2-литра с отдачей 1000 л.с. Версию Devil уже оснастят гусеницей, а для нее привод будет электрический или гидравлический.
Tvoe-avto.com 16:03
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY 16:52
Наука
Ученые объяснили, почему люди с возрастом набирают вес
Экономика сегодня вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 15:19
Технологии
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Футбол
Туран получил условный срок за драку в клубе
Матч ТВ 06:49