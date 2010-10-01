Футбол

RT на русскомRT на русскомБабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
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Почему в ЦСКА не перешёл Комличенко и остался Фернандес. Интервью Бабаева

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Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

RT на русском16:21
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Арестантов «Бутырки» из старинной башни перевели в другие камеры

Заключенных, которые содержались в башне московского СИЗО «Бутырка», перевели в другие камеры.
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Компания XpaceX готовится к испытательному полёту звездолёта

Глава компании Илон Маск подтвердил, что его команда готовится к испытательному полёту звездолёта «орбитального класса».
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Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне

Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
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МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
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Россиянин сбежал из Германии, чтобы спасти сына от мигрантов

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Российский спортивный функционер, юрист, преподаватель. Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА с 2007 года. Кандидат юридических наук.
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