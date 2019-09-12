Футбол

Нева СпортНева СпортБабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
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Почему в ЦСКА не перешёл Комличенко и остался Фернандес. Интервью Бабаева

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На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах

Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
RT на русском 05:25
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По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
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В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
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В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
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Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

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Газета.Ru вчера в 13:42
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Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине

Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
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Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
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В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.
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Бренд Redmi объявил дату начала продаж потенциального бестселлера Redmi Note 8, который был представлен еще 29 августа, но, в отличие от старшей модели Redmi Note 8 Pro, еще не появился в продаже.
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