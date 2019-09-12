Футбол

Нева СпортНева СпортБабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
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Почему в ЦСКА не перешёл Комличенко и остался Фернандес. Интервью Бабаева

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Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

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Бабаев прокомментировал несостоявшийся трансфер Комличенко в ЦСКА

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Гендиректор ЦСКА раскрыл детали провальных переговоров по Комличенко

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Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко

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Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

REGNUM01:24

ЦСКА: точки над i

Bobsoccer04:10
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Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Армия и оружие

В Комсомольске спустили на воду третий корвет для ТОФ

Сегодня на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония спуска на воду третьего серийного корвета проекта 20380.
Хабаровский край сегодня 03:15
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка

ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Происшествия

Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Космос

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес

Сати Казанова переезжает в Италию

В октябре 2017 года 36-летняя певица вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. С тех пор она живет на две страны.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество

Швейцарский парламент одобрил отпуск по уходу за ребенком для отцов

Наделить отцов правом брать отпуск после рождения ребенка парламент страны пытается уже 20 лет.
ТАСС 03:37
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан

Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.
Новое дело 00:31
Происшествия

Массовое отравление шаурмой в Уфе: возбуждено уголовное дело

Вести.Ru 03:45
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Гаджеты

Спрос на планшеты в регионе EMEA ощутимо снизился

Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования рынка планшетов в регионе EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) во втором квартале текущего года.
3DNews 04:09
Политика

Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР

Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Политика

Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Авто

В компании Tesla придумали дворники заново

Конструкторы американской автомобильного концерна Tesla разработали совершенно новые дворники, не имеющие жёсткого крепления.
Car.ru 02:11
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Общество

Против Соболь и Албурова подали пять новых исков

Известия 02:02
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
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Роман Юрьевич Бабаев
Российский юрист
Российский спортивный функционер, юрист, преподаватель. Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА с 2007 года. Кандидат юридических наук.
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