с чего всё началось

Я не буду влезать в подробности, просто хочу сказать… Нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме. Ко всем одинаковое отношение… Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек.

Минск, 19 июля 2020, 23:11 — REGNUM Бывший директор Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан в Белоруссии, начал давать показания. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Политика Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде. 168

Общество Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах. 43

Авто Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать в Украине Как сообщает ToDay News Ufa, партнер группы «ГАЗ» на территории Украины дает «ГАЗелям» новые названия, после чего отпускает автомобили на украинский рынок под маркой бренда HDC. 67

Политика МИД Британии намерен приостановить соглашение об экстрадиции с Гонконгом Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен объявить в понедельник, 20 июля, о приостановке действия соглашения об экстрадиции с Гонконгом.

Происшествия Спасатели ищут туриста, пропавшего на Вилючинском вулканe Поиски мужчины, пропавшего 15 июля в районе Вилючинского перевала, продолжаются третий день, сообщил в понедельник зампредседателя правительства Камчатки Сергей Хабаров на аппаратном совещании у врио губернатора региона.

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