Политика

Газета.RuГазета.RuБабченко подтвердил свой побег с Украины

Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что покинул Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что процесс "я сваливаю" начался.
Читать в источнике
Комментировать179

Подробнее о событии

«Будет жарко — вернусь»: Бабченко прокомментировал отъезд из Украины

РИА Новости10:00

Скандальный журналист Бабченко объяснил, почему уехал с Украины

URA.Ru05:35

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском06:42

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Интерфакс06:25

Бабченко подтвердил информацию о переезде с Украины

РБК06:00

Бабченко уехал с Украины и пообещал вернуться на танке

Телеканал 360°05:44

Бабченко подтвердил отъезд с Украины словами «пацан сказал — пацан сделал»

Известия06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:07, Вашингтон
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ

"Краснодар" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 07:35
Политика

Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Политика

Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США

Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Шоу-бизнес

Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой

Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
Актуальные Новости 09:05
Здоровье

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Происшествия

Брат убитого главы ингушского центра «Э» работал врачом в Москве

Lenta.ru 09:22
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости 08:05
Хоккей

«Салават» разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ

Горобзор.ру 09:11
Политика

Аркадий Бабченко покинул Украину

Московский Комсомолец 02:50
Наука

В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев

В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
Дни24 вчера в 07:33
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80

Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.
Вечерняя Москва вчера в 23:46
Общество

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Киберспорт

Blizzard анонсировала Overwatch 2

Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия 06:50
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Наука

Ученые назвали самое безжизненное место на Земле

Газета.Ru 01:42
Технологии

Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge

Актуальные Новости 03:01
Игры

Take-Two: новые консоли не повысят стоимость разработки, а ПК является ключевой платформой

Выступая на конференции Goldman Sachs Communacopia, исполнительный директор издательства Стросс Зельник (Strauss Zelnick) заявил инвесторам, что не думает, будто запуск в следующем году новых систем от Sony и Microsoft значительно увеличит стоимость разработки игр.
3DNews 07:43
Происшествия

Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию

Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Армия и оружие

Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Автобус с россиянами перевернулся во Франции

Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.
Газета.Ru 09:35
Происшествия

СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени

Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Общество

В Гидрометцентре сообщили об особенностях погоды в 2019 году

"Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.
Российская газета 08:20
Происшествия

В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк

Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 08:40
Кино

Россияне назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия

Российская газета 06:15
Недвижимость

Названы регионы с лучшими условиями для ипотеки

Самые благоприятные условия для покупки недвижимости в кредит сложились на Урале.
Телеканал 360° 08:20
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Интерфакс вчера в 14:55
Происшествия

В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали девять человек

RT на русском 08:14
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финн Вальттери Боттас из команды Mercedes стал победителем квалификации Гран-при США, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
Инсценировка убийства Аркадия БабченкоБольше новостей по теме
Главное