Политика
Газета.RuБабченко подтвердил свой побег с Украины
Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что покинул Украину. Об этом он написал в своем Facebook. Он отметил, что процесс "я сваливаю" начался.
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Футбол
«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ
"Краснодар" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 07:35
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Политика
Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США
Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Шоу-бизнес
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
Актуальные Новости 09:05
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости 08:05
Хоккей
«Салават» разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ
Горобзор.ру 09:11
Политика
Аркадий Бабченко покинул Украину
Московский Комсомолец 02:50
Наука
В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев
В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
Дни24 вчера в 07:33
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80
Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.
Вечерняя Москва вчера в 23:46
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия 06:50
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Наука
Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости 03:01
Игры
Take-Two: новые консоли не повысят стоимость разработки, а ПК является ключевой платформой
Выступая на конференции Goldman Sachs Communacopia, исполнительный директор издательства Стросс Зельник (Strauss Zelnick) заявил инвесторам, что не думает, будто запуск в следующем году новых систем от Sony и Microsoft значительно увеличит стоимость разработки игр.
3DNews 07:43
Происшествия
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся во Франции
Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.
Газета.Ru 09:35
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Общество
В Гидрометцентре сообщили об особенностях погоды в 2019 году
"Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.
Российская газета 08:20
Происшествия
В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк
Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 08:40
Кино
Россияне назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия
Российская газета 06:15
Недвижимость
Названы регионы с лучшими условиями для ипотеки
Самые благоприятные условия для покупки недвижимости в кредит сложились на Урале.
Телеканал 360° 08:20
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Интерфакс вчера в 14:55
Происшествия
В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
RT на русском 08:14
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финн Вальттери Боттас из команды Mercedes стал победителем квалификации Гран-при США, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 19:45