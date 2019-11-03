Политика
RT на русскомБабченко сообщил, что покинул Украину
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Авто
Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Тарантас Ньюс вчера в 14:30
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Происшествия
ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
REGNUM 10:37
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
RT на русском 08:51
Единоборства
Хорхе Масвидал пообещал повторить бой с Нэйтом Диасом
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал пообещал снова встретиться с Нэйтом Диасом после того, как врач остановил их бой на турнире UFC 244.
Allboxing.ru 00:03
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
REGNUM 01 ноября в 17:57
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финн Вальттери Боттас из команды Mercedes стал победителем квалификации Гран-при США, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Общество
Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.
МИР 24 вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50
Общество
Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Технологии
Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России
В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru вчера в 03:36
Футбол
Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
RT на русском 07:16
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Политика
В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ
Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.
RT на русском 03:45
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Футбол
Сергей Матвеев: «Ребята понимают, что сделали чудо»
В раздевалке все довольно спокойно, ребята понимают, что сделали чудо, но сильных эмоций не было.
Матч ТВ 10:47
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Космос
Сегодня ученые отмечают Всемирный день темной материи
Ежегодно проводятся разные эксперименты, посвященные проблемам темной материи.
Vevby.ru 31 октября в 13:34
Политика
Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании
Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
Вести.Ru 10:33
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
РИА Новости 10:55
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34