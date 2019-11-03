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Политика WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

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