Политика
РИА НовостиБабченко признал, что покинул Украину
Журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook подтвердил информацию о том, что он покинул Украину.
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Хоккей
Гол и пас Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения «Торонто»
ProstoProSport 00:13
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 00:46
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:15
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Общество
Диетолог назвала продукты, которые ухудшают настроение
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение.
РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актрис и актеров
На страницу актрисы подписались 18 млн человек. Энистон возглавила рейтинг, сместив Дуэйна Джонсон на вторую позицию.
Актуальные Новости 04:11
Общество
В Гидрометцентре рассказали об особенностях погоды в 2019 году
Российская газета 08:20
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Происшествия
В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны
В многоквартирном доме в городе Сланцы Ленинградской области разорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
РБК 07:05
Политика
Захарова обвинила NYT в подлоге из-за статьи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американское издание The New York Times в подлоге из-за опубликованной 2 ноября статьи, в которой говорится о том, что российская сторона якобы препятствовала вылету в Германию больного американского военного атташе в России.
Известия 08:31
Экономика
Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco
Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).
РБК 02:19
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Интерфакс вчера в 14:55
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Финансы
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).
Ведомости вчера в 02:27
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
«Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).
РБК 08:15
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34
Гаджеты
Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G
Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
iXBT.com 01:08
Политика
WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине
Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 01:31
Здоровье
Медик назвал причины участившихся судорог в ногах
По словам немецкого врача-ортопеда Акселя Кляйна, существует несколько причин появления судорог в ногах.
OAnews 03:05
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33