Политика

RT на русскомRT на русскомБабченко сообщил, что покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину.
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Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском06:42

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Интерфакс06:25

Бабченко уехал с Украины и пообещал вернуться на танке

Телеканал 360°05:44

Бабченко подтвердил информацию о переезде с Украины

РБК06:00

Бабченко признал, что покинул Украину

РИА Новости05:43

Бабченко прокомментировал свой побег с Украины

Lenta.ru05:41

Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»

Политика Сегодня05:23
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В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
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Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли

Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.
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Пропавший с двумя детьми уфимец Артем Мазов звонил жене

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В 2004 году Blizzard выпустила MMORPG World of Warcraft, ставшую одной из самых прибыльных игр в истории.
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В Донбассе завершили отвод сил в районе пункта Золотое

Уведомление о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе населённого пункта Золотое от конфликтующих сторон получила Специальная мониторинговая комиссия (СММ) ОБСЕ.
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Аркадий Бабченко покинул Украину, СМИ

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Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
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Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
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Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
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«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Футбол

«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил

«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
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Цифры не лгут. Рубль ставит рекорды во внешней торговле России

Важно, что доля рубля растет на фоне увеличения товарооборота: по статистике Федеральной таможенной службы, за первые восемь месяцев года объем взаимной торговли достиг 17,6 миллиарда долларов — на 2,3% больше, чем годом ранее.
РИА Новости вчера в 00:00
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Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США

Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
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Хоккеистов Овечкина и Ковальчука заподозрили в наличии гражданства США

У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США.
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Горан Брегович захотел купить дом в Крыму из-за запаха шашлыков

Балканский музыкант Горан Брегович задумался над покупкой дома в Крыму. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА Новости.
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Балотелли ушел с поля во время матча из-за расистских оскорблений

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 11:25
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Минздрав изменил нормы потребления соли

Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета вчера в 05:54
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
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В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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В Таганроге локализовали пожар на предприятии

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