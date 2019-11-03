Политика
RT на русскомБабченко сообщил, что покинул Украину
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Фигурное катание
Загитова представила трогательный номер на показательных выступлениях
Российская фигуристка Алина Загитова представила новый номер во время показательных выступлений третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
News.ru 11:26
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Саратовской области: одного не спасли
Двое десятилетних мальчишек провалились под лед в Саратовской области, один из них утонул.
Вести.Ru 11:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Игры
Blizzard выпустила ролик в честь 25-летия Warcraft
В 2004 году Blizzard выпустила MMORPG World of Warcraft, ставшую одной из самых прибыльных игр в истории.
Cyber.sports.ru 12:41
Армия и оружие
В Донбассе завершили отвод сил в районе пункта Золотое
Уведомление о завершении отвода сил и средств на участке разведения в районе населённого пункта Золотое от конфликтующих сторон получила Специальная мониторинговая комиссия (СММ) ОБСЕ.
News.ru 07:46
Политика
Аркадий Бабченко покинул Украину, СМИ
Южный Федеральный 05:35
Общество
Мать девочки из США с родимым пятном на всё лицо поблагодарила россиян
Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.
Rusvesna.su 01:55
Политика
Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.
RT на русском 11:10
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru 11:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru 01 ноября в 10:19
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Газета.Ru 04:07
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
РИА Новости 10:55
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Футбол
«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил
«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 10:55
Экономика
Цифры не лгут. Рубль ставит рекорды во внешней торговле России
Важно, что доля рубля растет на фоне увеличения товарооборота: по статистике Федеральной таможенной службы, за первые восемь месяцев года объем взаимной торговли достиг 17,6 миллиарда долларов — на 2,3% больше, чем годом ранее.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Хоккей
Хоккеистов Овечкина и Ковальчука заподозрили в наличии гражданства США
У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США.
Росбалт 12:45
Культура
Горан Брегович захотел купить дом в Крыму из-за запаха шашлыков
Балканский музыкант Горан Брегович задумался над покупкой дома в Крыму. Об этом он рассказал журналистам, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 09:21
Футбол
Балотелли ушел с поля во время матча из-за расистских оскорблений
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Газета.Ru 11:25
Здоровье
Минздрав изменил нормы потребления соли
Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета вчера в 05:54
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве и насилии в Забайкалье
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край следователей Центрального аппарата ведомства для расследования дела о надругательстве над женщиной и избиении до смерти мужчины тремя подростками.
Известия 07:21
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
РИА Новости 10:58