Политика
RT на русскомБабича назначили первым замглавы Минэкономразвития
«Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития», — заявил он. В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Бабича на пост замминистра экономического развития.
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Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
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«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
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Российская газета 19:03
Космос
ABC (Испания): а что, если за нами тысячи лет наблюдают с квазиспутников Земли? (ABC.es)
Недавно рядом с Землей была обнаружена группа каменистых небесных тел. Это так называемые коорбитальные объекты.
ИноСМИ 18:55
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В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Футбол
Мамаев дал первое после освобождения интервью
Футболист Павел Мамаев дал первое интервью после выхода из колонии, где отбывал наказание за две драки в октябре прошлого года.
Москва 24 13:53
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Культура
На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
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РБК 17:26
Политика
МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным
Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК 17:00
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
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Тома Круза заметили в киевском метро
Отмечается, что украины смогли увидеть актера на станции метро "Золотые ворота". Уточняется, что Круз был окружен охраной.
Газета.Ru 19:14
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Политика
Большинство дел о неуважении к власти завели из-за слов в адрес Путина
Более половины дел, заведенных по закону о неуважении к власти, связаны с высказываниями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.
Pravda.Ru 10:05
Хоккей
Дубль Шумакова помог «Авангарду» обыграть «Металлург»
Новый Омск 14:52
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Футбол
Зидан рассказал о планах «Реала» на матч с «Брюгге»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что его команда сделает все, чтобы одержать победу над «Брюгге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 08:06
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Политика
Трамп предложил арестовать конгрессмена Шиффа за госизмену
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник предложил арестовать за государственную измену председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им фактов телефонного разговора между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 08:44
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Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
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Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru 10:37
Авто
Geely построит завод для производства летающих автомобилей
Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
AutoNews 06:32
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22