Политика

РИА НовостиРИА НовостиБабича назначили первым замминистра экономического развития

Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР. "Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития", - сказал Осипов.
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Михаил Бабич стал первым замглавы министра экономического развития

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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации с 15 июня 2019 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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