Политика
РИА НовостиБабича назначили первым замминистра экономического развития
Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР. "Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития", - сказал Осипов.
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Игры
Ретроконсоль Atari VCS будет поддерживать потоковый сервис Antstream
На момент запуска владельцы консоли получат эксклюзивный доступ к 50 классическим играм Atari.
Игромания.ру 17:15
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 03:10
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Общество
В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов
Причиной протеста сотрудников московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина могли стать личные амбиции некоторых из них, а также влияние извне.
Lenta.ru 14:31
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru 20:02
Футбол
Мамаев после освобождения дал первое интервью своей жене
Алана Мамаева на своем канале на "Ютубе" опубликовала интервью с освободившимся из колонии мужем.
Вести.Ru 12:55
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Политика
Иркутского губернатора Сергея Левченко могут отправить в отставку
Отставка может состояться уже этой осенью в ходе очередной ротации глав регионов.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
Коммерсантъ 19:32
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева снова помолодела перед 58-летием
В этом году телеведущая отметит 58-летие, однако она снова помолодела перед предстоящим праздником.
OAnews 10:46
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка
В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:43
Киберспорт
Герои Overwatch появились на банках Sprite в России
Банки Sprite с изображением трех популярных героев шутера — Зари, Хандзо и Дзенъятты — появились в продаже на всей территории России и Беларуси.
Adindex.ru 09:06
Футбол
Пике призывает «Барселону» к единству
Евро-футбол.ру вчера в 16:53
Технологии
Банки тестируют новый способ приема платежей
Новую систему оплаты уже внедрили учреждения Тинькофф Банк, ФК «Открытие» и Райффайзенбанк, пишут «Известия».
Astera 05:13
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
В Перу президент распустил парламент
Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.
Газета.Ru 19:22
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19
Космос
Американцы: Венера могла быть курортной планетой
Rusargument 28 сентября в 08:29
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Политика
Соотношение сил в мире было изменено
Член дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица сообщил, что на международной арене произошла существенная перестановка сил и изменение баланса в международной среде.
News-24.ru 04:44