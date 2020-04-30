Коронавирус
Российская газетаНадежду Бабкину выпишут из больницы 1 мая
Народную артистку России, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину планируют выписать 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора театра Антона Собянина. "Надежду Георгиевну планируют выписать завтра", - сказал Собянин.
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Народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, планируют выписать 1 мая, сообщил в четверг РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. "Надежду Георгиевну планируют выписать завтра, все хорошо", - сказал Собянин.РИА Новости05:21
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