Происшествия
ТАССБабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Хабаровского края.
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Футбол
Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Хоккей
Панарин набрал 69-е очко в сезоне, забив гол в ворота «Детройта»
28-летний российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин забросил свою 27-ю шайбу в сезоне, сделав счёт 3:0 в пользу "синерубашечников", на последней минуте второго периода.
Спорт
Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и провести всестороннее расследование случившегося и потребовал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Футбол
Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Религия
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Политика
Лига арабских государств отвергла предложенную США «сделку века»
ЛАГ не намерена сотрудничать с США в реализации данного плана, и не советует Израилю реализовывать его с использованием силы.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Футбол
«Бавария» на выезде обыграла «Майнц», «Байер» уступил «Хоффенхайму»
«Бавария» обыграла «Майнц» в матче 20-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мюнхенцев.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Общество
ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из этой страны безопасно.
Авто
В Омске продаются самые дешевые автомобили в России
Самые доступные подержанные автомобили продавались в Омске (в среднем за 325 тыс. рублей), Ульяновске (351 тыс. рублей) и Волгограде (374 тыс. рублей), а самые дорогие – в Москве (679 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (552 тыс. рублей) и Краснодаре (530 тыс. рублей).
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Армия и оружие
Польша купит у США 32 истребителя F-35
Польша в пятницу подпишет договор о покупке у США 32 истребителей F-35, сделка обойдётся Варшаве в 4,6 млрд долларов.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Наука
Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото
Общество
Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту
Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать ее душила и угрожала: «Тебя заколют»
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Политика
В Екатеринбурге прошел митинг против поправок в Конституцию
Около 500 человек собрались в Екатеринбурге на Площади обороны митинг против поправок в Конституцию, рассказала ЕАН одна из организаторов акции Ирина Скачкова.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты
Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.