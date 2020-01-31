Бабушка мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых бросили в московском аэропорту Шереметьево, получила угрозы от их отца и написала заявление в полицию. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Хабаровского края.

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

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