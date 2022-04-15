РБКБабушкинский суд отправил ректора школы Райкина Анатолия Полянского под домашний арестРайкин перестал быть худруком Театральной школы 12 апреля.РБК"Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до третьего мая", — сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.Life.ruСтуденческий совет ВШСИ посчитал решение об увольнении Райкина «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов».Lenta.ruВ конце марта ректор ВШСИ подписал приказ о приостановке работы учебного заведения на три месяца.Телеканал 360°Читать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильРосбалтLife.ruВечерняя МоскваТК ЗвездаЯмал-МедиаЦарьградИзвестияDaily StormТелеканал 360°ФАНПодробнее о событииРектора ВШСИ Полянкина поместили под домашний арест до 3 мая в рамках дела о мошенничествеLenta.ru18:33В Москве под домашний арест отправили ректора ВШСИ Анатолия ПолянкинаТАССвчера в 16:33Уволившего Райкина из школы Райкина ректора Полянкина отправили под домашний арестАгентство Москвавчера в 15:27Бабушкинский суд отправил ректора школы Райкина Анатолия Полянского под домашний арестРБКвчера в 16:27Суд в Москве отправил под домашний арест ректора ВШСИ ПолянкинаМосква 24вчера в 16:25Ректора Школы Райкина отправили под домашний арест по делу о мошенничествеИзвестиявчера в 16:06Бабушкинский суд Москвы отправил ректора школы Райкина Полянского под домашний арестРИА Новостивчера в 16:28Показать ещёОценить632Поделиться