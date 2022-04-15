Будьте в Плюсе

Бабушкинский суд отправил ректора школы Райкина Анатолия Полянского под домашний арест

Райкин перестал быть худруком Театральной школы 12 апреля.
РБК
"Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до третьего мая", — сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Life.ru
Студенческий совет ВШСИ посчитал решение об увольнении Райкина «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов».
Lenta.ru
В конце марта ректор ВШСИ подписал приказ о приостановке работы учебного заведения на три месяца.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Ректора ВШСИ Полянкина поместили под домашний арест до 3 мая в рамках дела о мошенничестве
Lenta.ru18:33
В Москве под домашний арест отправили ректора ВШСИ Анатолия Полянкина
ТАССвчера в 16:33
Уволившего Райкина из школы Райкина ректора Полянкина отправили под домашний арест
Агентство Москвавчера в 15:27
Бабушкинский суд отправил ректора школы Райкина Анатолия Полянского под домашний арест
РБКвчера в 16:27
Суд в Москве отправил под домашний арест ректора ВШСИ Полянкина
Москва 24вчера в 16:25
Ректора Школы Райкина отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Известиявчера в 16:06
Бабушкинский суд Москвы отправил ректора школы Райкина Полянского под домашний арест
РИА Новостивчера в 16:28

Интересное

Эксперт Кашкин заявил, что скрытую камеру можно найти с помощью фонарика на смартфоне

Если камеру настраивал новичок, Wi-Fi-сеть можно даже обнаружить среди доступных сетей.
РИА Новости19:17

Зеленский заявил о гибели около 3 тыс. украинских военных за время спецоперации

Потери ВС Украины за время проведения Россией специальной военной операции составляют порядка 2,5 - 3 тыс. военных убитыми и 10 тыс. ранеными.
ТАССвчера в 16:42

Квитанцию за невидимую картину продали почти за $1,2

Проданный объект представляет бумажную квитанцию о покупке, которую получил покупатель невидимой картины от художника.
Интерфакс19:12

NBC: заявления Байдена о геноциде на Украине идут вразрез с данными разведки США

Как отмечает телеканал, за последние недели это уже третье высказывание американского президента, которое идет вразрез с позицией его собственной администрации.
ТАСС18:20

Норин проинформировал о тактике российских войск в спецоперации на Украине

Евгений Норин, военный эксперт и специалист по вооруженным конфликтам, рассказал о тактике, которую ВС РФ будут применять в спецоперации на Украине, пишет "Украина.ру".
NVLвчера в 14:48

Лидер ХДС назвал отказ Киева принять Штайнмайера чрезмерной реакцией властей Украины

Отказ Киева принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера является выпадом и эмоциональной чрезмерной реакцией властей Украины.
ТАССвчера в 12:08

KP: Максим Галкин и Алла Пугачева уехали в Израиль из-за наличия там родных и концертов

Стали известны причины нахождения 73-летней певицы Аллы Пугачевой и 45-летнего ведущего Максима Галкина в Израиле. Об этом сообщает KP.Ru.
Lenta.ruвчера в 09:43

Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу украинских националистов и военную технику

Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу украинских националистов и военную технику в тылу противника.
ТАСС17:03

В Мариуполе пресекли попытку прорыва украинской колонны к «Азовстали»

В Мариуполе войска России и Донецкой Народной Республики предотвратили попытку колонны украинских военных совершить прорыв к заводу «Азовсталь».
RT на русскомвчера в 12:30

МИД: Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила РИА Новости, что ведомство направило всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений на Украину.
РИА Новостивчера в 15:38